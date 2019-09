Société Générale lance “Tous Handisport” sur Facebook et Twitter

À l’occasion du 10ème anniversaire du partenariat entre Société Générale et la Fédération Française Handisport et des Championnats du monde de ski IPC* à La Molina en Espagne, la Banque lance Tous Handisport sur Facebook et Twitter.

Ces deux espaces dédiés au mouvement Handisport ont pour vocation de sensibiliser et de faire découvrir la pratique du Handisport aux personnes valides comme à celles en situation de handicap, et ce quelle que soit la discipline.Tous Handisport partage des informations sur les compétitions, la préparation des athlètes, leur vie extra sportive et tous les événements Handisport partout en France.

Régulièrement, l’occasion sera donnée aux fans Facebook et aux followers Twitter de venir partager la pratique d’une discipline avec les athlètes. Le ski est la première d’entre elles à l’occasion du lancement de Tous Handisport. Marie Bochet, récente Championne du Monde de descente et de slalom géant Handisport à la Molina et marraine de Tous Handisport, échangera avec les internautes sur son expérience et ses succès. Jusqu’au 6 mars 2013, les fans de Tous Handisport peuvent participer à un jeu qui leur permettra peut être de participer à un entraînement de Marie et de son équipe à Tignes.

Partenaire de la Fédération Française Handisport depuis 2003, Société Générale encourage la pratique du sport par des milliers de personnes atteintes de handicap en développant des relations avec des clubs et les structures fédérales régionales.

* (Championnat du monde de ski) IPC : International Paralympic Committee