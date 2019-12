Société générale : Des actions concrètes pour favoriser l’inclusion

Les engagements sociétaux de Société générale

Le contexte social d’aujourd’hui, marqué par un taux de chômage proche des 10 %, est encore plus difficile pour certains groupes de populations qui rencontrent des difficultés accrues du fait de leur niveau de qualification, de leur origine, de leur âge, de leur sexe ou bien encore de leur handicap. Ces populations sont de fait plus affectées que les autres dans leur recherche d’emploi. L’enjeu est de taille, tant pour la Société que pour les entreprises qui se privent ainsi d’un réel vivier de compétences.

Société Générale, en tant qu’employeur responsable, s’est engagée depuis de nombreuses années, et propose ainsi de former et d’intégrer des personnes éloignées, voire exclues du marché de l’emploi en veillant à travailler avec toutes les parties prenantes.

Ces engagements sociétaux ont d’ailleurs été reconduits au travers de deux accords :

– En matière d’inclusion, par la signature de la charte Entreprises et Quartiers du Ministère de la Ville visant à favoriser l’accès à l’emploi et la création d’entreprises, mais également à agir pour le développement économique, social et culturel des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans différents domaines tels que : l’éducation, l’orientation, la médiation, les services à la population, le soutien à l’entrepreneuriat, les clauses d’insertion.

– En matière de handicap, par la signature du 3e accord en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 2014-2016. Développant les actions mises en œuvre par la Mission Handicap depuis le premier accord de 2007, il va encore plus loin en prévoyant un objectif élevé mais réaliste de 150 recrutements de collaborateurs handicapés. Son innovation majeure et concrète est d’orienter les actions sur la prévention et la gestion des parcours des collaborateurs en situation de handicap déclarée ou potentielle, avec notamment la mise en place d’équipes pluridisciplinaires locales, le renforcement du rôle des relais au sein du Réseau et des Directions Centrales et du mentorat…

La banque de détail en France, acteur engagé sur son territoire

Société Générale a développé ces dernières années des actions concrètes pour favoriser l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi et en situation de handicap, dont le réseau de banque de détail en France est un grand contributeur. Ces actions ont permis de développer une solide expertise de terrain au contact d’une multiplicité d’acteurs locaux impliqués sur les problématiques d’emploi et de handicap.

En parallèle, le réseau de banque de détail en France Société Générale accompagne des acteurs locaux et joue pleinement son rôle d’acteur économique élargi.

Des agences pilotes sont ainsi accompagnées par le Département Inclusion et Handicap dans le développement et la promotion de leurs projets sur l’inclusion et le handicap auprès des clients et des acteurs de leur territoire.

En 2013, quatre opérations pilotes ont été menées à Auxerre, Grenoble, Paris et Poitiers. À partir de projets co-pilotés par la Direction régionale de la Banque et un acteur du territoire partenaire sur l’enjeu de l’inclusion et/ou du handicap, des opérations locales ont été co-organisées en agences.

Quelques exemples de projets réalisés :

– Valorisation du partenariat avec des établissements d’enseignement (écoles, universités, centre de formation spécialisés…) à travers lesquels des bourses d’études attribuées par la Mission Handicap aux étudiants en situation de handicap ;

– Développement de la sous-traitance avec le secteur adapté et protégé ;

– Formation des conseillers d’accueil à l’accueil des personnes handicapées mentales ;

– Inclusion de personnes peu diplômées que ce soit des jeunes principalement issus des quartiers prioritaires de la ville, des personnes en situation de handicap… ;

– Participation aux initiatives citoyennes en faveur de l’éducation, de l’orientation scolaire, de l’accompagnement vers l’emploi de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, soutien à la création d’entreprise dans les quartiers prioritaires de la ville…

Cette année encore le réseau de banque de détail en France soutient des initiatives telles que le Festival Handy Art, le secteur adapté et protégé et les associations partenaires ou clientes.

La réussite des projets réside dans la combinaison des forces du réseau de banque de détail Société Générale et de l’expertise des acteurs du territoire pour proposer des réponses aux problématiques locales en matière d’inclusion et de handicap.

Chiffres clés

– Plus de 50 recrutements annuels dont 90% dans le réseau France

– Un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros avec les entreprises du secteur adapté

– 120 contrats en alternance et 75 en CDI dans le cadre du dispositif « Coup de Pouce »

– Fondation Société Générale pour la solidarité : budget de 2.5 millions d’euros pour soutenir 90 associations en 2013