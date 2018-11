Société Générale : Un nouvel accord en faveur de l’insertion

Société Générale annonce un nouvel accord triennal en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Société Générale annonce la signature d’un quatrième accord triennal en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. En 2017, Société Générale est également partenaire du Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables, organisé le 27 mars au Palais des Congrès de Paris.

Un nouvel accord triennal signé pour Société Générale

Le dernier accord en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au sein de Société Générale portait sur la période 2014-2016.

Porté par la Mission Handicap du Groupe, qui célèbre ses dix ans cette année, et signé par les Organisations Syndicales le 24 novembre 2016, le nouvel accord s’articule autour de quatre axes prioritaires :

1. Renforcer les recrutements et pérenniser l’intégration des personnes en situation de handicap ;

2. Poursuivre l’accompagnement personnalisé de qualité des collaborateurs en situation de handicap ;

3. Instaurer un climat de confiance propice à la déclaration de leur situation pour mieux les accompagner;

4. Poursuivre les actions en faveur des achats responsables avec les Entreprises Adaptées et ESAT.

Société Générale s’engage avec des mesures fortes

• Le renforcement du maillage du territoire avec le recrutement de Responsables Intégration Handicap qui auront pour mission de déployer et de promouvoir, sur le terrain, le plan d’actions Handicap en s’appuyant sur un réseau de plus de 200 Référents locaux ;

• La mise en place d’un processus d’intégration dédié aux collaborateurs en situation de handicap couvrant les 6 premiers mois après l’embauche ;

• La mise en place de mesures incitatives à la déclaration des collaborateurs en situation de handicap pour mieux les accompagner ;

• La poursuite des actions de sensibilisation et de formation sur le sujet du handicap auprès de tous les managers et acteurs RH, acteurs clés du dispositif ;

• L’augmentation des recours aux achats responsables via le secteur protégé et adapté.

Grand Partenaire du 2e Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables

Le 27 mars 2017, le groupe Société Générale sera mobilisé sur le Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables, qui se tiendra au Palais des Congrès de Paris.

En mobilisant 3000 visiteurs, 120 entreprises adaptées & ESAT et 500 experts, l’objectif du Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables est d’accroitre l’employabilité des personnes en situation de handicap et le recours au secteur protégé et adapté.

Le succès de la première édition a permis au Groupe de sensibiliser de nombreux collaborateurs qui ont noué des contacts qualifiés avec des entreprises du secteur adapté et de générer 400 000 euros supplémentaires de chiffre d’affaire avec ce secteur en 2016.

Pour Edouard-Malo Henry, Directeur des Ressources Humaines du groupe Société Générale, « la diversité des équipes est une valeur ajoutée, un levier d’engagement, d’innovation et de performance pour l’entreprise. Le nouvel accord en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap pour la période 2017-2020 réaffirme l’engagement durable du Groupe en faveur des salariés en situation de handicap dans une démarche de non-discrimination et d’égalité des chances. »