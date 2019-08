SNCF: « L’accessibilité est un sujet de société sur lequel il faut avancer collectivement »

Rencontre avec Carole Guéchi, nouvelle Directrice à l’accessibilité au sein du groupe SNCF.

Pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre parcours ?

Je viens d’être nommée Directrice de l’Accessibilité au sein du groupe SNCF depuis le 1er septembre 2015. J’ai un parcours assez atypique dans l’entreprise. En effet, je ne suis ni un produit SNCF, ni un produit RFF. Je suis arrivée en janvier 2013 pour un projet précis : réussir le déménagement des fonctions supports et transverses de la SNCF de Paris à Saint-Denis. À l’époque, ces services étaient éclatés dans différents arrondissements de Paris dans des bureaux pas toujours fonctionnels voire parfois vétustes. C’est pourquoi le président a souhaité rassembler les équipes – soit plus de 3 000 personnes – à Saint-Denis à partir de 2013. J’ai donc participé à cette aventure, au travers du volet « accompagnement managérial », en développant des espaces de travail plus ouverts pour une meilleure collaboration des services, des outils de communication unifiée qui permettent de téléphoner et d’organiser une visioconférence depuis son PC et une nouvelle politique de mobilité pour les salariés qui habitent loin de leur lieu de travail en leur offrant des possibilités de travail à distance ou de télétravail. Je suis ensuite partie sur le terrain en intégrant la direction régionale de Paris-Nord, sur des missions plus ferroviaires. Puis Stéphane Volant, secrétaire général du groupe, m’a proposé le poste jusque-là occupé par Didier Devens – qui prend sa retraite – à la tête de la Direction de l’Accessibilité.

Pourquoi la SNCF ?

Avant d’entrer à la SNCF, j’étais journaliste et chef de service dans un grand quotidien national installé en Seine-Saint-Denis. Au cours de ces 27 ans de carrière, j’ai longtemps travaillé sur les sujets liés aux ferroviaire. La SNCF m’est très vite apparue comme une entreprise constituée de gens passionnés, très professionnels et motivés pour assurer un service public de qualité. Dans un autre domaine, j’ai aussi beaucoup écrit sur les banlieues déshéritées… Aussi, lorsque la SNCF choisit d’installer son siège en Seine-Saint-Denis, une banlieue souvent stigmatisée mais que je trouve attachante, j’ai trouvé la conjonction intéressante et j’ai eu envie d’aider à ce que la greffe prenne entre les nouveaux arrivants et leur terre d’adoption. Aujourd’hui, je suis ravie de voir que la SNCF est devenue le premier employeur de Seine-Saint-Denis et que les collaborateurs se sentent bien dans leurs nouveaux locaux. C’est aussi là que la Direction de l’Accessibilité est installée.

Le groupe SNCF a connu des changements récemment…

En effet, la Loi du 4 août 2014 sur la réforme ferroviaire est entrée dans les faits au 1er juillet dernier. Aujourd’hui, le nouveau groupe SNCF se compose de trois établissements publics industriel et commercial (EPICS) indissociables : SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Dans le détail, SNCF Réseau assure la maintenance des voies, la gestion du réseau (précédemment assurée par Réseau Ferré de France) et des circulations ferroviaires. SNCF Mobilités reprend les activités d’exploitation des services de transport (TGV, INTERCITES, TER, Transilien, Gares&Connexions…) qui étaient celles de « l’opérateur historique » SNCF. A la tête de ce groupe public ferroviaire, l’EPIC SNCF assure le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale de l’ensemble.

Fait nouveau, la mise en accessibilité de la chaine de transport relève depuis la loi du 4 août 2014 de la responsabilité de l’Epic SNCF. La Direction de l’Accessibilité a donc été rattachée à la tête du groupe. Elle est garante de la politique des deux Epics “filles” SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en matière d’accessibilité.

En matière d’accessibilité, le fait essentiel c’est que la Loi du 4 août 2014 attribue la compétence accessibilité à l’ensemble du groupe SNCF. Ce changement revêt une importance particulière, car au lieu d’avoir une mission accessibilité gérée par la SNCF, et une mission accessibilité gérée par RFF, nous avons désormais une mission accessibilité commune à tout le groupe et recouvrant l’ensemble des services SNCF, et non plus seulement l’activité voyages comme c’était le cas auparavant. Cela permet d’agir de manière beaucoup plus large, mais aussi d’avoir une vision d’ensemble coordonnée sur les aspects circulation et voyages, ce qui est nouveau.

Comment envisagez-vous votre nouvelle mission aujourd’hui ?

• Ma première mission consiste à rédiger le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité programmée (SDNA Ad’AP) qui permet de poursuivre la dynamique de mise en accessibilité de la chaine de transport. Ce document qui sera validé par le ministère des Transports décrit de quelle manière le service national ferroviaire va achever sa mise en accessibilité sur tous ses aspects matériel des gares, des quais, des trains, de l’information et des services associés. La grande différence avec les précédents schémas construits en réponse à la loi Handicap de 2005, c’est que Réseau Ferré de France ayant fusionné au sein du groupe SNCF, il n’y aura plus deux schémas mais bien un seul document unique. La Direction de l’Accessibilité travaille donc avec un groupe de chefs de projet à la fois chez SNCF Réseau et chez SNCF Mobilités pour construire un schéma dont la cohérence ne sera que meilleure. Cela devrait nous permettre, par exemple, de mieux planifier les travaux et surtout de mieux se coordonner entre les chantiers qui dépendent entre autre de Gares&Connexions lorsqu’il s’agit de mettre en accessibilité le bâtiment voyageurs et de SNCF Réseau qui est compétent pour rehausser les quais et installer des ascenseurs de quais. Un seul document permet d’avoir une visibilité d’ensemble sur des travaux à mener point d’arrêt par point d’arrêt, leur programmation, le coût de ces opérations, les financeurs et les maitres d’ouvrages concernés.

• En parallèle, la Direction de l’Accessibilité de la SNCF souhaite renforcer la concertation avec les associations nationales représentatives des personnes handicapées. J’ai notamment l’intention de proposer aux associations de s’impliquer davantage dans les instances internes qui leur sont ouvertes. Huit associations nationales (APF, AFM, FFH, APPT, UNAPEI, UNISDA, CNRPA, CFPSAA) siègent déjà à notre conseil consultatif qui se réunit trois fois par an et dépêchent des experts à nos commissions techniques mensuelles. Tandis que le Conseil est l’instance où l’on suit la stratégie du groupe en matière d’accessibilité en la replaçant dans le contexte national et européen, les commissions permettent aux associations de donner leur avis sur les projets en développement ou en phase prototype, les futurs services et produits qu’on souhaitent proposer aux voyageurs, le contenu des programmes de rénovation de trains ou de participer à l’élaboration de cahier des charges pour l’achat de rames neuves… bref la plupart des projets sur lesquels travaille l’entreprise en les analysant par le prisme de l’accessibilité. La présence des associations à ces commissions est fondamentale. Plus que de la concertation, cette participation permet une véritable démarche de coproduction.

Un exemple, les ingénieurs du matériel travaillent actuellement sur un dispositif sonore et lumineux d’aide au repérage des portes des trains que les personnes malvoyantes pourront déclencher à partir de leur télécommande universelle. Nos ingénieurs sont ainsi venus présenter ce dispositif en commission technique. Les représentants des associations ont été interrogés pour savoir quel message il était pertinent de délivrer (origine/destination du train, numéro de la voiture…), et quelle mélodie était la plus audible dans le paysage sonore de la gare. Car plus que le respect de la réglementation française et européenne, il est important pour SNCF de valider des dispositifs qui répondent aux besoins et aux usages qu’en feront les personnes handicapées.

À l’avenir, je souhaiterais vraiment ouvrir notre conseil et la participation à ces commissions techniques à d’autres associations représentatives, afin de prendre en compte leurs problématiques. Le protocole qui officialise ces partenariats avec les associations nationales doit justement être renouvelée en 2016, ce sera l’occasion d’en accueillir de nouvelles.

Quel état des lieux peut-on faire de l’accessibilité du réseau SNCF aujourd’hui ?

La France compte 3000 gares et haltes (on parle de halte lorsqu’il n’y a pas de personnel permanent). C’est un réseau très grand qui s’est construit au fil des décennies et du développement du chemin de fer. En fonction de l’âge de certaines gares et installations. L’ampleur des travaux d’accessibilité et les montants à investir ne sont pas les mêmes. Pour répondre à la loi de 2005 sur le Handicap, les deux premiers schémas d’accessibilité réalisés en 2008 et 2009, par la SNCF « historique » et Réseau Ferré de France alors deux entités distinctes ont permis de progresser .

Sur les 3000 points d’arrêts gérés par l’ex-RFF, 330 opérations d’accessibilité (rehaussements de quais, pose d’ascenseurs, souterrains et ouvrages dénivelés accessibles…) ont déjà été menées et 400 millions d’euros investis.

Côté Gares&Connexions la branche qui gère les bâtiments voyageurs, 280 gares ont été rendues accessibles, hors Ile-de-France.

La difficulté qu’on a aujourd’hui, c’est que ces opérations n’ont pas toutes concerné les mêmes points d’arrêts. Et le reste à faire est important pour que l’ensemble de la chaine de transport depuis l’entrée de la gare, le passage au guichet ou à l’automate de vente pour acheter son billet, l’accès au quai et la montée à bord du train soit totalement accessible quel que soit le handicap du voyageur.

À présent, comment le dispositif des Ad’AP va-t-il être mis en œuvre au sein du groupe SNCF ?

Le groupe SNCF va déposer au ministère des Transports le 27 septembre prochain son SDNA Ad’AP. Il concerne la mise en accessibilité de 160 points d’arrêts nationaux dont 151 sont dits prioritaires. La liste de ces points d’arrêts a été fixée par le Législateur et il nous appartient pour chacun de ces points d’arrêts de décrire le « reste à faire » pour rendre ces points d’arrêt totalement accessibles. Cela sous-entend d’avoir dressé un état des lieux actualisé du niveau d’accessibilité gare par gare, de chiffrer le coût des travaux, des aménagements ou des services encore à réaliser ou à déployer et de les planifier d’ici 2024, date de la fin de l’Ad’AP. Les services de l’État à Paris et en régions vont prendre 6 mois pour expertiser notre schéma. Au 27 mars au plus tard, aura lieu la signature officielle de ce schéma par le ministre des Transports, le président de SNCF Mobilités, Guillaume Pepy et le président de SNCF Réseau, Jacques Rapoport.

Que pensez-vous de l’instauration du dispositif des Ad’AP ?

Je pense que c’est une bonne chose. À ce jour, aucune entreprise publique n’a achevé la mise en accessibilité de son patrimoine – et je ne parle pas du secteur privé…, donc à un moment donné il est essentiel que l’Etat redonne une impulsion. L’accessibilité est un sujet de société sur lequel il faut avancer collectivement.

Pour ce qui concerne le groupe SNCF, tout ce que nous réalisons pour les voyageurs handicapés et à mobilité réduite facilite le voyage de tous nos clients. En cela, c’est une bonne chose, notamment pour ceux qui se déplacent avec une poussette ou avec d’encombrantes valises, comme pour les personnes âgées …

J’entends et je comprends les reproches que nous font parfois certaines associations qui trouvent, à juste titre, que la mise en accessibilité de nos installations ne va pas assez vite. Je répondrai simplement que la motivation des équipes à faire avancer ces sujets est totale. Cependant, il y a aussi un principe de réalité : faire des travaux dans un environnement ferroviaire exploité n’est pas aussi simple que refaire le bitume d’une autoroute en fermant ladite autoroute et déviant le trafic sur le réseau secondaire. En milieu ferroviaire, on doit rehausser des quais sans exposer les ouvriers au risque électrique ou de collision avec un train et dans le même temps sans empêcher les voyageurs de monter dans le train et en perturbant le moins possible le trafic. En cas de fermeture d’un point d’arrêt pour travaux, la mise en place de moyen de substitution doit s’organiser sur la route. Reste qu’un car c’est 50 passagers quand un train en emporte 600 voire davantage!

Les chantiers quand ils touchent au génie civil se déroulent souvent sur plusieurs mois, nécessitant d’importants investissements tant financiers qu’humains, dans un contexte en outre où l’État nous impose de faire des économies.

Il n’empêche, faciliter la mobilité de tous, développer des solutions adaptées ou alternatives afin de proposer un voyage plus fluide et plus serein à chacun de nos clients, c’est la grande ambition de la SNCF. Et la mise en accessibilité de nos gares, nos quais et de nos trains y contribue. Alors avançons.