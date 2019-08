Smartphones et Webphone pour le Téléthon 2010

Open s’engage à nouveau en faveur du Téléthon en développant l’application dédiée pour Smartphones (iPhone et Androïd) ainsi qu’un Service Webphone (site web mobile) à l’occasion du Téléthon, les 3 et 4 décembre 2010. Pour la deuxième année consécutive, OPEN, société de services informatiques (10e SSII française, CA 2009 : 290 M€) soutient l’AFM – Association Française contre les Myopathies – en apportant son expertise et ses solutions innovantes dans le domaine du Multimédia et de la Mobilité. Lors de l’édition 2009, OPEN avait conçu l’application Téléthon uniquement pour iPhone.

Cette année, OPEN réitère sa participation par la réalisation d’une application, enrichie de nouvelles fonctionnalités et disponible pour tous les Smartphones (iPhone/Androïd / Webphone).

Les mobinautes pourront ainsi depuis l’application Téléthon 2010 :

– Suivre l’actualité de l’AFM et du Téléthon,

– Consulter le compteur de dons tout au long de l’événement

– Partager l’événement avec leur réseau via Facebook, Twitter, Mail

Mais surtout, et ce sont les grandes nouveautés 2010 :

– Consulter les animations Téléthon partout en France grâce un système de géo-localisation,

– Suivre en live sur vidéo les aventures d’Edgar, fil rouge du Téléthon 2010

– Et faire un don depuis leur mobile via un formulaire de paiement mobile

Les équipes Multimédia & Mobile d’OPEN ont également développé un site Web Mobile, en s’appuyant sur notre partenaire WokUp, qui apporte sa technologie pour rendre accessible le site sur tous mobiles possédant un navigateur web : m.telethon.fr

Gratuite, l’application Téléthon 2010 est d’ores et déjà téléchargeable via l’Appstore et sur Android Market.

Ce projet s’inscrit dans la démarche de Responsabilité Sociétale d’OPEN, qui concrétise ainsi une des valeurs fortes de l’entreprise, Ethique & Responsabilité. OPEN se trouve ainsi engagée dans une action de développement durable, porteuse de sens et de fierté professionnelle et renforce ainsi son programme Diversité, illustré déjà par de nombreux engagements.