Ski-nautique adapté en Loire Atlantique

Au Cellier en Loire Atlantique, huit jeunes handicapés mentaux (âgés de seize à trente-cinq ans) ont pu découvrir les joies de la glisse en pratiquant la bouée tractée et le wakeboard (cousin du surf des neiges) sur la Cale de Clermont. Cette journée a été imaginée et préparée par la Fédération Française de Ski Nautique Adapté et l’association Loire Activités Création (LAC).



Loire Activités Création (LAC) est une association qui œuvre pour l’accès de la Loire à tous et notamment aux déficients mentaux. Le président de LAC est convaincu des bienfaits de l’eau et des sensations sur le handicap. Prochain projet de l’association : la construction d’un bateau spécialement conçu pour les personnes handicapées.

