Ski Handisport : 4ème sacre mondial pour Marie Bochet !

Aux Championnats du Monde de ski handisport IPC, consacré au Super Combiné, Marie Bochet a décroché une 4ème médaille d’or (catégorie debout), lundi 25 février. Chez les hommes, la performance Cédric Amafroi-Broisat (cat. debout) remporte la médaille de bronze.

Deuxième à l’issue du Super Géant, Marie Bochet réalise une manche parfaite en slalom et rattrape son retard sur l’allemande Andrea Rothfuss, qui ne peut que subir la supériorité de la française. A seulement 19 ans, et après ses succès en descente, Super Géant et Slalom, Marie Bochet fait résonner pour la quatrième fois la Marseillaise dans la vallée de La Molina et s’impose déjà comme la leader incontestable du ski handisport tricolore à un an des Jeux Paralympiques d’Hiver de Sochi 2014.

Marie Bochet : ” Quatre médailles d’or c’est magique, je suis aux anges. J’étais frustrée d’avoir laissé filer la 1ère manche. Sur le slalom j’ai tout donné pour aller chercher l’or. J’ai montré que j’avais du caractèreet que j’étais capable de gérer la pression. .”

Chez les hommes, à 32 ans, Cédric Amafroi-Broisat remporte la première médaille de sa carrière en Championnat du Monde. 5ème à l’issue du Super Géant, il monte sur la 3ème marche du podium à l’issue de la manche de slalom.