La sixième Semaine du Son consacre une journée aux déficiences auditives Comment les prévenir ? Comment y remédier ?

Mardi 13 janvier 2009 au Palais de la découverte

Un événement libre d’accès et tout public

Une journée en partenariat avec le CIDB

Le 13 janvier prochain, la Semaine du Son, en partenariat avec le CIDB (Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit), invite spécialistes de l’audition, médecins, représentants des institutions publiques, professeurs, associations et public sur le thème de la déficience auditive. Cette journée fera le point sur les risques auditifs auxquels nous nous exposons au quotidien, et nous donnera des clés pour améliorer notre audition et remédier aux déficiences auditives. Ce sera également l’occasion de mettre en perspective les différentes campagnes de sensibilisation, leurs enjeux, leurs répercussions ainsi que les derniers chiffres à notre disposition. Tout au long de la journée, le CIRA de la Marine Nationale proposent également une animation à la découverte des sons sous-marins (Tout public, dès 8 ans).

Dédiée à la sensibilisation du public et de tous les acteurs de la société à notre environnement sonore, la 6ème édition de la Semaine du Son 2009 se tient du 13 au 17 janvier à Paris et du 19 au 25 janvier 2009 en régions. Oreille attentive à notre environnement sonore au quotidien et véritable observatoire du son, la Semaine du Son, nous avait alertés l’année passée sur les risques auditifs dans la population jeune. Si pour certains d’entre nous le message est bien passé, aux yeux des spécialistes de la Semaine du Son, de gros efforts restent encore à faire et dans de nombreux domaines…

Que sait-on de la santé auditive des Français ? Quels chiffres faut-il croire ? Quelles mesures de prévention ? Qu’en est-il des réglementations? Peut-on améliorer son audition et comment ? Certaines déficiences auditives sont-elles réversibles ? Voici quelques-unes des questions auxquelles les spécialistes invités par la Semaine du Son tenteront de répondre le 13 janvier dans le cadre prestigieux du Palais de la découverte.

Programme



Les grands thèmes abordés dans la journée, des intervenants de haut niveau.

Animation : Alice DEBONNET LAMBERT, directrice du CIDB

Prévenir



9h30 Ouverture par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie « santé et environnent sonore » (sous réserve).

9h45 Le rapport européen sur les baladeurs numériques par Yves CAZALS, directeur de Recherche Inserm, membre du Comité Européen SCENIHR sur la santé auditive en Europe.

10h30 Quels sont les secteurs et les situations à risques pour nos oreilles ?

Par le Professeur Christian GELIS, président de la Journée Nationale de l’Audition.

11h00 Les actions de prévention en matière de risque auditif pour les jeunes

par Albert GODAL, ingénieur d’étude au Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.

11h30 Table ronde : les campagnes de préventions. Animée par Alice DEBONNET-LAMBERT. Intervenants : Nicole CIVATTE, directrice de la communication à l’Institut National de la Prévention et de l’Éducation à la Santé (INPES); Simon CODET-BOISSE, président d’Agi-Son; Jean-Marie SENE, responsable du pôle gestion sonore pour le R.I.F. ; Christian GELIS ; Carole ERCOLE et Odile PETIT, directrices d’AuditionSolidarité.Org; Yves CAZALS.

Remédier/Améliorer son audition

14h30 Quelles solutions pour quels déficits ? Par le Professeur Paul AVAN, Laboratoire des handicaps sensoriels de la Faculté de médecine de Clermont-Ferrand.

14h50 Les outils pour une meilleure communication par Claude FUGAIN, phoniatre.

15h10 Les implants cochléaires par le docteur Christine PONCET, service ORL de l’Hôpital Avicenne de Bobigny.

15h30 L’avenir des prothèses auditives par Benoît ROY, président de l’Union nationale des syndicats des audioprothésistes français (UNSAF), et Eric BIZAGUET, président du Collège National d’Audioprothèse.

15h50 Les nouvelles technologies de communication au service de l’audioprothèse par le Docteur Mikael MENARD, responsable d’application Siemens Audiologie.

16h30 Table ronde : éduquer son audition

Intervenants : Maître principal Lionel FREUCHET, sous-marinier, analyste en guerre acoustique au Centre d’Interprétation et de Reconnaissance Acoustique (CIRA) de la Marine ; Benoît GILG, ingénieur du son ; Mélanie THIEBAUT, chef d’orchestre ; un facteur d’instrument (Selmer) ; Jean-Pierre SORO, accordeur réparateur de piano, non voyant ; Claude Fugain, phoniatre.

Toute la journée

ANIMATION

Entraînez-vous avec les « oreilles d’or » de la Marine

Quiz sonore de reconnaissance des sons sous l’eau. Animation proposée par le CIRA de la Marine

avec dispositif d’écoute (15 casques). Tout public dès l’âge de 8 ans.

A propos du CIDB

www.bruit.fr

Retrouvez l’intégralité du programme national, les noms des intervenants, l’adresse des sites, très bientôt, en ligne sur le site de La Semaine du son :

http://www.lasemaineduson.org

À propos de La Semaine du Son

L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but d’initier le public a une meilleure connaissance des sons et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de l’environnement sonore, qui doit être préservé et dans bien des cas restauré.

Depuis 2004, l’association La Semaine du Son organise chaque année, en janvier, une semaine de manifestations sur des problématiques liées au son selon une approche transversale : culturelle, médicale, industrielle, pédagogique, environnementale et économique. Elle constitue un réseau national et international de professionnels de tous les secteurs du son, et favorise la vulgarisation de ce savoir jusque dans les écoles.

La Semaine du Son a reçu, en 2006, un Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, instance de consultation placée sous le patronage du Ministère de l’écologie et du développement.

L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but d’initier le public a une meilleure connaissance des sons et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de l’environnement sonore, qui doit être préservé et dans bien des cas restauré.

www.lasemaineduson.org

La Semaine du Son

52, rue René Boulanger – 75010 PARIS

Tel. 01 42 78 10 15

Véronique Balizet, déléguée générale

veronique.balizet@lasemaineduson.org

www.lasemaineduson.org