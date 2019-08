Six sites pilotes sélectionnés pour favoriser les vacances des personnes handicapées

PARIS, (AFP) – La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, et le secrétaire d’Etat au Tourisme, Frédéric Lefebvre, ont annoncé lundi 19 janvier le lancement d’une phase d’expérimentation pour favoriser les vacances des handicapés. Les deux ministres ont expliqué dans un communiqué qu’ils entendaient lancer un nouveau label, “Destination pour tous”, qui valorisera des lieux de vacances qui, à la fois, favorisent l’accessibilité aux handicapés des sites et des activités touristiques mais aussi l’accessibilité des autres services de la vie quotidienne.

Avant de déployer ce label, Mme Bachelot et M. Lefebvre ont sélectionné plusieurs sites pilotes: Angers (Maine et Loire), Balaruc-les-Bains (Hérault), Bordeaux (Gironde), le parc naurel régional du Morvan (région Bourgogne), le canal du midi et de la Robine (région Languedoc Roussillon) et Saint-Gilles Croix de Vie (Vendée).

Ces six sites ont été choisis sur un total de 21 qui avaient fait acte de candidature en septembre dernier. Mais les autres dossiers étaient de grande qualité, ont tenu à souligner les deux ministres qui “souhaitent encourager les territoires qui n’ont pu être retenus à poursuivre la politique engagée afin d’envisager à terme une labellisation, une fois le label déployé”.

Le label “Destination pour tous” une fois déployé viendra compléter le label “Tourisme et Handicap”, créé en 2001 et qui identifie les structures d’hébergement garantissant des prestations adaptées aux handicapés.