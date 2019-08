Six millions de comptes ouverts sur ameli.fr

Ameli.fr, site Internet de l’Assurance Maladie, vient de passer le cap des 6 millions de visites par mois, soit une progression de plus de 20% par rapport à septembre 2009.Le site est aujourd’hui classé parmi les premiers dans sa catégorie, en terme d’audience : 1er rang des sites d’organismes publics et associations et 3ème rang si on intègre les sites de Pole Emploi et de La Poste.

Cette progression est notamment liée au trafic généré par le compte ameli.fr. A fin 2010, plus de 6 millions d’assurés ont ouvert leur compte sur ameli.fr, soit une progression de 50% par rapport à l’année passée. En moyenne, le compte enregistre 140 000 connexions par jour. L’Assurance Maladie enrichit progressivement le compte de nouveaux services afin de répondre aux attentes des assurés et d’atteindre l’objectif de 12 millions de comptes ouverts à la fin de l’année 2013.

Ainsi, les services les plus demandés par les assurés sont : l’attestation de droits, l’attestation de paiement d’indemnités journalières et le suivi de la délivrance de leur carte Vitale. Dès la fin 2010, les assurés auront la possibilité de télécharger directement ces documents à partir de leur compte personnel et de suivre les différentes étapes de délivrance de leur carte Vitale.



En 2009, les caisses d’Assurance Maladie ont géré plus de 63 millions de contacts avec les assurés : 32 millions de visites enregistrées dans les 2 800 points d’accueil, 29 millions d’appels téléphoniques traités, plus de 2,3 millions d’emails gérés…

Les principales demandes des assurés concernent : le remboursement de leurs soins, les changements de situation (nouvelle adresse, déclaration d’un nouvel ayant-droit, lors d’un mariage…), les demandes et le suivi de leurs ouvertures de droits à la CMU, CMU-C, la carte Vitale (délivrance, déclaration de perte ou vol…). Afin de simplifier les démarches des assurés et de faciliter l’accès à l’information, l’Assurance Maladie s’investit, depuis plusieurs années, dans la mise en place d’une offre de services multi-canale.