Six heures de musique “live” non-stop contre les maladies rares et dégénératives

Le samedi 3 octobre 2009, l’association «Musiques en Têtes», l’Office de Tourisme de Marignane et l’association «Marignane À Coeur de Servir» organisent l’événement musical de la saison et vous invitent à six heures de musique non-stop en live. Le programme de la soirée s’articulera autour d’ambiances musicales éclectiques : venez écouter et chanter du Rock, de la Variété, de la Musique de Chambre, du Lyrique…



Né de la rencontre entre des parents et amis de personnes atteintes du syndrome cérébelleux, du syndrome d’Angelman et de la maladie de Parkinson désireux d’organiser un événement musical caritatif fédérateur autour de la musique, à fréquence annuelle et de portée régionale, l’événement devrait rassembler quelques mille deux cent personnes et la totalité des bénéfices sera versée pour la recherche sur les maladies neurologiques rares ou dégénératives : le syndrome Cérébelleux, le syndrome d’Angelman ou la maladie de Parkinson.

Le film “Clara” dédié à la musique sera également projeté.

53/55, avenue Jean Mermoz

13700 Marignane

Programme de la soirée animée, de 18h à minuit, par Jean-Marc Sichi:

Six heures de musique en live et simultané dans 4 espaces différents

Grand Salon

Ambiance Pop rock et Variétés Internationales avec

– Laurent Versini Pianiste Chanteur

– Jean Italiano Chanteur

– Francis Melkonian Guitariste chanteur

– Patrick Aubert Chanteur

– Olivier Cazzulo Chanteur

– Le Groupe ALL READY BOYS

Ambiance Jazz avec

Espace Lounge

– Lionel Dandine (Médaille d’or du CNM) & Friends

– Le Conservatoire de Musique de Marignane

Salle Beethoven

Musique Classique avec :

– Christian Bullot Guitare classique

– Le Conservatoire de Musique de Marignane

Salle Cocteau

Chant Lyrique: Schubert, Verdi, Massenet, Puccini, Gounod avec Le Conservatoire de Musique d’Aix en Provence

En parallèle des ambiances musicales, un film dédié à la musique sera projeté.

CLARA

Réalisé par Helma Sanders–Brahms

Avec Martina Gedeck, Pascal Greggory, Malik Zidi

2 Séances : 19 H et à 21 H

Après de nombreuses tournées en Europe, Robert et Clara Schumann reviennent en 1850 à Düsseldorf, où Robert doit prendre la direction musicale de l’orchestre de la ville. Cette période, qui verra la naissance de la Troisième symphonie dite rhénane (Die Rheinische), n’est pourtant pas si heureuse. Le compositeur Johannes Brahms, de quatorze ans plus jeune, entre dans la vie du couple, et ne vénère pas Clara pour ses seuls talents de pianiste. Lorsque Robert Schumann, psychiquement atteint, veut se suicider, les trois musiciens virtuoses traversent une crise difficile…