Six écoles et universités françaises récompensées pour leurs actions en faveur des étudiants handicapés !

C’est dans une ambiance de fête que s’est déroulée la deuxième édition des Trophées Handi-Friends le 10 mars au Stade de France. Six Trophées ont été remis à des écoles et universités pour leurs efforts d’accueil et d’intégration des étudiants handicapés.

Chaque Trophée a été remis par David Smetanine, médaillé d’or et d’argent aux Jeux Paralympiques de Pékin, en compagnie de représentants des partenaires de l’action : le CEA, TF1, Thales, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, le Groupe Idecom et Hanploi.

Le coup de cœur du Jury a été remis par Monsieur Hervé Laborne, Directeur de l’ESME Sudria, Coup de cœur du Jury 2008.

Le Stade de France était partenaire de l’évènement, ainsi que Surdicité, Delta Process et la Conférence des Grandes Ecoles.

Retrouvez toutes les informations sur notre communiqué de presse en pièce jointe ainsi que sur la page http://handi-friends.groupeidecom.com