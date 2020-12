Formation inédite : vivre et partager sa situation de handicap

Listen to this article Listen to this article



Ariane Conseil lance une formation inédite destinée exclusivement à des collaborateurs en situation de handicap : vivre et partager sa situation de handicap. Explications sur cette nouveauté du cabinet qui repose sur un concept nouveau dans le monde professionnel : celui de la pair-aidance.

« Nous l’avons vu avec QualiTHravail® : le premier levier de Qualité de Vie au Travail est le fait qu’une personne puisse et sache partager sa situation de handicap avec son entourage professionnel[1] », commente Stéphanie Galvan, Directrice Générale du cabinet. Partant de ce constat, Ariane Conseil a développé une formation innovante basée sur la pair-aidance, un concept qui repose sur l’entraide entre personnes souffrant d’une même maladie ou situation de handicap et qui a fait ses preuves dans des domaines comme celui de l’addiction par exemple. Ariane Conseil propose de transposer ce modèle dans le monde professionnel et ce, dans la perspective d’améliorer la Qualité de Vie au Travail des personnes concernées mais aussi la performance et la Qualité de Vie au Travail du collectif.

Pendant une journée, les participants sont invités à se nourrir de l’expérience des autres : aider chacun à mieux connaitre son rapport à sa situation de handicap ; s’interroger mutuellement sur sa posture professionnelle et son impact potentiel sur l’entourage professionnel ; apporter des clés pour que chacun soit en mesure de savoir quoi dire, à qui, comment par rapport à sa situation de handicap… Tels sont les points qui peuvent être abordés dans cette formation… qui d’ailleurs s’apparente davantage à un espace de partage qu’à une formation pure et dure…

… SERVANT LA PERFORMANCE ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DU COLLECTIF

Il est attendu des managers et des collègues une compréhension et une prise en compte des besoins des collaborateurs en situation de handicap. Mais comment est-ce possible si ces besoins ne sont pas ou mal exprimés ? Ou encore si la personne ne s’est pas complètement approprié sa situation de handicap ? « Le collaborateur en situation de handicap au même titre que son entreprise et son collectif de travail porte donc une responsabilité, mais il est légitime de l’aider à trouver des clés pour vivre et partager sa situation de handicap au travail : c’est la raison d’être de cette prestation qu’offre le cabinet », explique Stéphanie Galvan.

En la proposant, l’entreprise va lui offrir l’opportunité d’apprendre à mieux expliquer aux autres ce qui se passe et mieux exprimer ses besoins dans le respect des contraintes de chacun. In fine, elle va ainsi renforcer la performance de l’équipe et la Qualité de Vie au Travail de tous. « Pour nous, c’est une manière d’offrir un accompagnement supplémentaire à nos collaborateurs en situation de handicap mais aussi de créer les conditions optimales d’une bonne intégration au sein de l’équipe » témoigne une chargée de mission handicap séduite par le concept.

Pour plus d’informations, cliquez ici

Découvrir la formation en vidéo : cliquez ici

A propos d’Ariane Conseil : www.arianeconseil.fr

2 champs d’expertise :

Accompagnement des politiques d’emploi de personnes en situation de handicap

Accompagnement des politiques de Santé et Qualité de Vie au Travail27 ans d’existence

Plus de 200 références client dans tous les secteurs d’activité

[1] Consulter les résultats de l’Observatoire QualiTHravail®, la première étude nationale sur la santé et la qualité de vie au travail des personnes en situation de handicap : cliquez ici