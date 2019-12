En ligne depuis début mai, le 1er site de développement photo numérique, complet et simple d’utilisation, qui contribue également aux actions d’une ONG humanitaire. Le vrai plus : la moitié des bénéfices par commande est reversée à Handicap International, qui milite et agit en faveur des personnes handicapées dans près de soixante pays.

Le marché du développement photo sur internet connaît un formidable essor : en France près d’un million de commandes sont déjà passées chaque mois. Dans un contexte économique difficile, il est urgent de développer de nouvelles formes de solidarité. C’est pourquoi Handicap International et Pixyfree ont choisi de s’associer pour créer le premier site solidaire de développement photo.

Créer de nouveaux réflexes solidaires dans la consommation courante est un enjeu important pour l’association afin de garantir les financements de ses programmes humanitaires.

En tant que spécialiste du développement de photos en ligne, Pixyfree prend entièrement en charge la gestion du site et du service, dont les prix sont alignés sur le marché. Pixyfree apporte toute son expertise et propose plusieurs services inédits comme la possibilité de légender discrètement ses photos, des frais de port à prix coûtant ou encore la garantie de pouvoir recommander gratuitement les tirages non satisfaisants. Une offre complète et de grande qualité est proposée : impression de photos à tous les formats, réalisation de livres-photos et de calendriers, personnalisation de nombreuses idées cadeaux. Sans surcoût pour le consommateur, Photos-Solidaires est une manière simple et astucieuse d’être généreux.

Pratique :

www.photos-solidaires.com Prix de vente à partir de 0,09 € en qualité standard, délai d’envoi photos : 48 h