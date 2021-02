Sinaps: l'insertion par le sport

Ecouter article Ecouter article





Belfort: l’association Soutien à l’insertion par les activités physiques et sportives (Sinaps) poursuit sa mission. En un an, le nombre de dossiers gérés a plus que doublé dans le Territoire passant de 45 à une centaine . Lancée au mois de juin 2004 et installée dans les locaux de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), l’association attire de plus en plus d’adeptes – entre la fin de l’exercice 2008 et le début de la saison en cours.

Pour l’exercice 2009, Sinaps dispose d’un budget de 32 000 €, dont 11 000 seront consacrés à l’achat de matériel. Parmi les projets figure l’acquisition d’un fauteuil tout terrain trois roues, capable de procurer des sensations se rapprochant des descentes à VTT. « L’objectif est de faciliter l’insertion des personnes handicapées au sein des associations sportives ce qui passe notamment par une formation du personnel, bénévole ou professionnel, encadrant les activités. Grâce à deux « joëlettes » (fauteuil muni d’une roue unique) , Sinaps propose ainsi des randonnées pédestres en moyenne montagne pour les aveugles, les personnes sourdes et les handicapés moteurs », explique à nos confrères du Pays, Yannick Calley, référent sport à la MDPH.

L’association prête des handbikes, encadre la pratique du basket fauteuil et met en place une activité de tir à la sarbacane, des randonnées pédestres, des séjours sportifs. Enfin, elle coordonne des contenus pour les cours de langue des signes français. En 2008, le Badminton club belfortain a ouvert ses portes à six personnes handicapées mentales et quatre atteintes de surdité qui s’entraînent parmi les autres licenciés. Ils participent, certes, mais prennent aussi des initiatives. Le Cyclo d’Oye loisir de Valdoie a ouvert une section qui permet aux déficients visuels de s’adonner au tandem et le tennis fauteuil tente de percer dans le Territoire de Belfort. Beau travail.