Simply Market, partenaire des Internationaux de France de tennis Handisport d’Antony du 23 au 28 juin 2009

La 24e édition des Internationaux de France de Tennis Handisport se tient cette semaine dans le Parc de Sceaux à Antony (92). Fidèle partenaire du tournoi depuis 2004, l’enseigne Simply Market est de nouveau présente cette année pour apporter son soutien à la compétition. L’opportunité de partager son engagement toujours croissant pour l’emploi des personnes handicapées.

Le partenariat Simply Market / Handisport

25 supermarchés Simply Market engagés avec leurs clients Simply Market soutient l’organisation du tournoi à la fois par des dons financiers et des dons de marchandises. En 2008, 22 magasins de la région parisienne ont participé à l’opération en vendant plusieurs produits partage dont le produit de la vente a été en partie reversé. Plus de 12 000 € ont ainsi été collectés et reversés à la Fédération Française de Tennis Handisport. Cette somme a servi à l’achat de matériel de sport ou pour financer des stages d’initiation pour de jeunes accidentés de la vie.

En 2009, ce sont 25 supermarchés qui participent à l’opération – un bon moyen de sensibiliser les clients de Simply Market. Trois produits partage ont été

sélectionnés (boite de Perrier 33cl, bouteille de Vittel 50cl et Barre chocolatée Lion Crisp) vendus entre 0,75 et 1,5 € l’unité. De plus, les clients auront la

possibilité d’acheter une carte don d’une valeur de 1€. Le produit de toutes ces ventes sera reversé intégralement à la Fédération de Tennis Handisport. Un lieu de rencontre et d’échange Dans un esprit sportif, des collaborateurs de Simply Market des magasins et des sièges participent aussi à ce partenariat en venant échanger quelques balles avec des joueurs. Des enfants de collaborateurs s’investissent aussi dans le tournoi comme ramasseurs de balles. Mais ce partenariat est avant tout l’occasion pour le Programme Handicap de Simply Market de rencontrer ses partenaires (médecins du travail, Cap emploi, associations), des journalistes, et de tenir des réunions de travail et de sensibilisation sur le sujet avec les membres d’encadrement (comité de direction, directeurs de magasin…) ou les partenaires sociaux.

Simply Market Antony, partenaire historique

Le partenariat Simply Market / Handisport a été mis en place par le supermarché d’Antony (rue Pascal). Le partenariat a ensuite été étendu en 2004 à une vingtaine de magasins du sud de la région parisienne. Le magasin Simply Market d’Antony fournit ainsi chaque année la compétition,

principalement en boissons et apéritifs ainsi que le repas des bénévoles qui clôture le tournoi.

Le programme Handicap de Simply Market

Le Programme Handicap de Simply Market s’inscrit dans la vision des supermarchés du groupe Auchan, portés par des équipes professionnelles, engagées et solidaires. Ce partenariat avec Handisport constitue pour Simply Market une opportunité de présenter son engagement pour l’emploi des personnes handicapées formalisé depuis 2001 par trois accords d’entreprise et de nombreuses actions de sensibilisation qui sont menées auprès des collaborateurs comme auprès des clients de l’enseigne (recrutement, intégration, formation, maintien dans l’emploi).

L’enseigne Simply Market, qui compte dans ses effectifs plus de 520 collaborateurs handicapés, s’est engagée dans son dernier accord d’entreprise

(2007-2009) sur des résultats chiffrés (recruter 90 personnes handicapées, intégrer 45 personnes en alternance, augmenter de 20% la collaboration avec le secteur adapté) et des actions qualitatives (optimiser la vie des salariés en poste, favoriser leur accès à la formation et à la qualification, maintenir dans l’emploi des salariés connaissant des difficultés de santé…).

Le tournoi

Le BNP Paribas Open de France est un tournoi organisé sous l’égide de la Fédération Française Handisport. Il fait partie du « NEC Wheelchair Tennis Tour» de l’I.T.F. (International Tennis Fédération) et à ce titre les résultats comptent pour le classement international des participants. Tournoi majeur du circuit Européen d’Eté, il rassemble chaque année les meilleurs joueurs et joueuses du NEC Wheelchair Tennis Tour. Encadré par plus de 80 bénévoles, 32 ramasseurs de balles et pas moins de 40 arbitres et juges de ligne, les Internationaux de France de Tennis Handisport rassemblent de 110 à 140 joueurs, venus d’une vingtaine de nations différentes.

Plus d’infos : http://bnpparibas-opendefrance.tennishandisport.info/

www.simply-market.com