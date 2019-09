Simply Market fête les 10 ans de son Programme Handicap

2011 est une année importante pour l’enseigne de supermarchés Simply Market qui célèbre les 15 années de son engagement en faveur de l’emploi des personnes handicapées et les 10 ans du 1er accord national d’entreprise Programme Handicap.

L’entreprise fait très tôt figure de pionnière en France en faisant le choix de mener une politique d’emploi de personnes handicapées volontariste et pérenne au travers d’un accord d’entreprise. Encore aujourd’hui, moins de 300 entreprises en France dispose d’un accord d’entreprise sur l’insertion et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées.

Véritable levier de cohésion sociale, le Programme Handicap est un « plus » pour la politique des ressources humaines de l’enseigne : « il crée du lien entre les salariés en favorisant la reconnaissance des compétences de chacun et l’implication de tous pour faciliter l’intégration des personnes handicapées. »

L’enseigne favorise en interne la mise en valeur des bonnes pratiques (actions de maintien dans l’emploi, accueil de stagiaires handicapés, mise à disposition d’outils comme le lexique du métier en langue des signes, des tablettes électroniques adaptées aux déficients visuels…) et organise régulièrement des réunions d’informations. Peu à peu, un dialogue se construit sur cette thématique à l’occasion de rencontres avec les collaborateurs, les partenaires sociaux et lors des commissions de suivi fréquemment organisées sur le terrain.

Le 4e accord national d’entreprise conclu pour la période 2010-2012 doit aider à franchir un cap supplémentaire dans l’emploi des personnes handicapées. Les engagements quantitatifs sont les suivants :

– Atteindre un meilleur taux d’emploi à l’issue de l’accord

-Recruter de nouveaux collaborateurs handicapés en CDI, en CDD de plus de 6 mois et alternants handicapés

– Faire progresser la collaboration avec le secteur adapté.

Au-delà de ces engagements, l’accord fixe comme priorité d’agir pour l’employabilité et le maintien dans l’emploi des collaborateurs handicapés en poste en renforçant notamment leur niveau de connaissance des aides et mesures du Programme Handicap.

Gérard Lafuste employé commercial à Simply Market Saint-Gaudens (31) raconte : « Mes problèmes de vue rendent la réalisation de certaines de mes tâches compliquées, par exemple la saisie des codes barres. L’intervention du Programme Handicap a permis qu’un ergonome nous aide à trouver des solutions d’aménagement concrètes : une loupe électronique portative grossissant de 2 à 10 fois les caractères, un écran 21 pouces, un logiciel zoom-text…

Les solutions sont vraiment adaptées, car j’ai été associé à toutes les étapes ! »

En 2010 Simply Market comptait 650 collaborateurs handicapés et est l’une des 18 grandes entreprises partenaires de la campagne de communication de l’Agefiph.

Employer des personnes handicapées est une obligation légale depuis 1987. Mais au delà des enjeux légaux et financiers, Simply Market veut être engagé et solidaire pour faire en sorte que toute personne concernée par un handicap – temporaire ou permanent – puisse intégrer l’enseigne, y travailler sereinement et évoluer professionnellement. C’est un engagement pris envers les personnes handicapées en recherche d’emploi souvent victimes de discrimination à l’embauche. Mais c’est aussi un engagement de solidarité envers tous les collaborateurs en poste qui peuvent être un jour touchés par le handicap.