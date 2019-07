Simplifier sa vie, lâcher prise et garder l’essentiel

S’alléger du superflu pour simplifier sa vie !

Par notre partenaire Signes et sens. Se défaire de ce qui n’est pas essentiel consiste à simplifier sa vie. C’est une évidence ! Pourtant, des résistances peuvent œuvrer pernicieusement. En fait, cette belle décision convoque un lâcher-prise…

D’un point de vue philosophique, s’alléger du superflu demande de pratiquer le non-attachement. C’est la voie du Zen mais on retrouve aussi cette tendance dans l’art minimaliste. Une fraction de la société, en quête d’elle-même, ne propose-t-elle pas une manière de vivre plus light en authentifiant ses réels besoins et en se débarrassant de l’inutile… Et si nous commencions par faire un inventaire des « reliques » oubliées ?

Simplifier sa vie en identifiant les objets encombrants pour l’esprit

Il suffit d’identifier tous ces objets gardés dans une maison, alors qu’ils ne nous plaisent pas ou plus, pour se rendre compte que l’énergie circulerait mieux si nous nous décidions enfin à nous en séparer. Cette attitude est le B A BA du Feng Shui mais également des spécialistes du psychisme. Conserver un objet incongru d’un passé révolu nous laisse inconsciemment fixés à ce passé. Résultat ? Non seulement l’évolution du Sujet en est retardée mais il peut y avoir un risque d’involution ou de régression. Exemple extrême : impossible de faire le deuil d’un proche si un nombre important de photos du défunt trônent sur un meuble du salon…

Des achats inutiles

Examinons maintenant tous les achats irréfléchis. Cette robe portée qu’une fois ou deux, ce bijou fantaisie séduisant mais qui dort pourtant dans un tiroir… Il serait intéressant de lister les nombreuses dépenses regrettées, tout basiquement dans l’objectif de ne plus réitérer les mêmes erreurs d’appréciation. Pensons, en guise d’aide, à un éventuel déménagement où il faudra − bon gré mal gré − effectuer un tri fastidieux, afin de ne pas continuer à nous encombrer inutilement…

Les astuces qualitatives

Investir dans un seul objet d’excellente facture plutôt que dans plusieurs de qualité moindre est une sagesse qui allège elle aussi. Au lieu d’acheter bibelots sur bibelots qui envahiront progressivement l’espace, choisissons une très belle pièce. Substituer la qualité à la quantité, c’est aussi manger moins mais mieux, privilégier un bon restaurant une fois par mois à la restauration rapide une fois par semaine. Mais c’est aussi préférer le bois au plastique, le lin naturel au polyamide…

L’allègement psychologique

Pour le psychisme, il s’agit de procéder à l’identique en désencombrant son esprit de pensées négatives liées au passé, et contaminant déjà l’avenir, pour sélectionner celles qui font avancer ici et maintenant. L’inconscient représente une zone énergétique qui, si elle reste abstraite, n’en est pas moins porteuse de lourds fardeaux faits de questionnements tels que : Peut-être aurais-je dû garder la maison dont j’ai hérité ? De quoi demain sera-t-il fait ? Or, ressasser ce qui est révolu et s’inquiéter pour le futur empêchent de se sentir vivant à l’instant t. De fait est-il indispensable d’apprendre à déposer ses valises psychiques à terre en se recentrant sur le corps et la respiration. Voici d’ailleurs un exercice de relaxation bénéfique et facile à réaliser : Assis sur votre siège, quels que soient vos soucis, commencez par prendre conscience de vos pieds touchant le sol. Ressentez votre corps : vos jambes, vos bras, vos mains, votre thorax, votre cou, votre tête. Conscientisez l’air pénétrant dans vos narines et emplissant vos poumons. À l’expiration, imaginez que vous vous débarrassez de ce dont vous n’avez plus besoin aujourd’hui : vos tensions, vos nœuds, vos blocages… Avec un peu d’habitude et de persévérance dans la pratique, vous vous sentirez alerte et rempli d’une solide énergie pour acter efficacement…

Jacques Borel