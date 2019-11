Signer un CDI en ligne, c’est désormais possible avec Mon CDI

Mon CDI® : La signature d’un CDI à portée de clics

Signer un CDI en ligne, et en quelques clics : c’est ce que propose la plateforme web Mon CDI®, lancée en avril dernier par Philippe et Valérie Bazin !

Ce dispositif s’appuie sur la loi du Travail à temps partagé de 2005, modifiée par la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 (Article 115 sur le temps partagé aux fins d’employabilité).

Il est plus particulièrement dédié aux personnes qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle et qui satisfont à au moins l’une des conditions suivantes :

– être inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois,

– et/ou être bénéficiaires de minima sociaux,

– et/ou être en situation de handicap,

– et/ou être ou âgées de plus de cinquante ans

– et/ou être de niveaux de formation V, V bis ou VI.

« Nous proposons du travail aux demandeurs d’emploi, et nous les embauchons en CDI, expliquent les cofondateurs de Mon CDI®, Philippe et Valérie Bazin. Nous sécurisons également l’emploi des personnes employées en contrat court (CDD, intérim) en les embauchant en CDI. Elles conservent ainsi leur mission, mais Mon CDI ® devient leur employeur ». Ils ajoutent : « Une fois que les salariés sont embauchés à temps plein en CDI, ils sont missionnés auprès d’entreprises partenaires, sur des durées pouvant aller jusqu’à 5 ans. Lorsque leur mission se termine, les gestionnaires RH de Mon CDI ® leur proposent un choix de nouvelles missions (non imposées). Entre temps, ils conservent le salaire qu’ils touchaient lors de leur dernière mission, et sont formés pour rester employables ».

Les différentes étapes pour signer un CDI

– Le candidat remplit un formulaire indiquant ses coordonnées, sa situation professionnelle et son expérience, ses certifications, son niveau de mobilité et ses moyens de locomotion.

– L’algorithme de la plateforme mon-cdi.fr permet de recueillir ces informations et de les mettre en lien avec les données actualisées de son bassin d’emploi (notamment les entreprises qui recrutent près de chez lui), et le service d’accompagnement personnalisé se met en marche.

– Un gestionnaire RH prend contact avec chaque nouvel inscrit, et l’accompagne dans la réalisation de son projet : proposition d’offres, diffusion de cv, réalisation d’un cv vidéo, préparation aux entretiens… mais aussi présentation de son profil aux entreprises situées près de chez lui.

– Si l’entreprise ne peut pas elle-même recruter le candidat en CDI, celui-ci signe en ligne son CDI sur le site www.mon-cdi.fr. Il devient salarié de Mon CDI®, et est mis à disposition en entreprise, pour une mission à temps plein. Celle-ci peut durer jusqu’à 5 ans, en écho aux besoins structurels de l’entreprise, avec laquelle Mon CDI® est également lié par contrat.

10 000 CDI à signer d’ici 2022

D’ici à 2022, les cofondateurs de Mon CDI ® se sont fixé un objectif de 10 000 embauches en CDI par le biais de la plateforme ! Pour y parvenir, le réseau – qui compte déjà 9 agences sur toute la France – prévoit d’ouvrir 8 nouvelles agences d’ici à fin 2019 : une à Orléans, une à Tours, et six en région parisienne, dans les départements 77, 78, 92, 93, 94 et 95.

Plus d’infos sur : https://www.mon-cdi.fr/

En photo Mon CDI : Valérie et Philippe Bazin, cofondateurs de Mon CDI®.