A l’occasion du Forum des associations et des fondations organisé par les Echos, Marc-Philippe Daubresse, Ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives, signera un protocole d’accord pour la création du dispositif « Jeun’ESS », jeudi 28 octobre à 12h15, avec la Fondation MACIF, la Fondation Crédit Coopératif, la MAIF, la Fondation Groupe Chèque Déjeuner, la Fondation AG2R la Mondiale, la MGEN, l’ASFONDES. Ce fonds, doté d’1,2 million d’euros, permettra de développer l’économie sociale et solidaire chez les jeunes. Il est financé à 50 % par le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives et à 50 % par les entreprises du secteur.

Ce dispositif s’articule autour de 3 axes :

– la promotion de l’économie sociale et solidaire, notamment dans le milieu éducatif

– le soutien aux initiatives des jeunes dans l’économie sociale et solidaire

– le développement des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire pour favoriser l’insertion professionnelle et l’intégration des jeunes

Par ailleurs, le Ministre signera également une convention avec l’ASFONDES pour mener une étude de faisabilité sur la création d’une fondation d’utilité publique dédiée à l’économie sociale et solidaire.

Selon un sondage CSA (janvier 2010), l’économie sociale et solidaire bénéficie d’une forte attractivité chez les jeunes :

– 75 % d’entre eux estiment que le fait qu’une entreprise soit une « entreprise sociale », les inciterait à postuler.

– 62 % seraient prêts à créer une « entreprise sociale »

Jeudi 28 octobre 2010

Signature du protocole d’accord pour la création du dispositif « Jeun’ESS »

Palais des Congrès – Paris 17ème

12h15

Discours de clôture de Marc-Philippe DAUBRESSE

« Conférence plénière »

12h45

Signatures du protocole et de la convention

01 73 03 40 16 ou par mail : cab-jsa-presse@solidarite.gouv.fr