Signature de la convention EDF/UPMC

EDF SA s’associe à l’université Pierre et Marie Curie (UPMC) qui mène depuis plus de 20 ans une politique forte et innovante en faveur des étudiants en situation de handicap avec comme objectif majeur de les accompagner vers l’autonomie. EDF rejoint ainsi le partenariat signé en novembre 2009 par l’UPMC avec BNP PARIBAS, SCHNEIDER-ELECTRIC, THALES et TOTAL. Ces entreprises se sont engagées à apporter un soutien financier sur trois ans afin de renforcer les projets de l’UPMC en direction des étudiants handicapés.

A l’occasion du premier anniversaire de cet accord, un bilan positif peut être établi. En 2009/2010, l’université a ainsi pu faire face à une augmentation significative du nombre d’étudiants handicapés tout en développant et diversifiant l’accompagnement et le suivi de chacun des étudiants. La progression des résultats de ces étudiants démontre que les efforts mis en place permettent une meilleure réussite des étudiants.

Le Relais Handicap Santé Etudiant (RHSE) à l’UPMC : un accueil et un accompagnement spécifiques pour les étudiants en situation de handicap, jusqu’à l’insertion professionnelle. « Tous les étudiants ont leur place à l’université, quelle que soit la nature de leurs difficultés ou contraintes, pourvu qu’ils aient l’envie et le courage de progresser », déclare Jean-Charles Pomerol, président de l’UPMC. « Cette ouverture qui est à l’honneur de l’institution universitaire, l’UPMC l’a voulue la plus large possible. C’est pourquoi elle accueille et accompagne, depuis longtemps, les étudiants en situation de handicap au sein du Relais Handicap Santé Etudiant.»

Le RHSE est dédié à l’accueil et l’accompagnement des étudiants handicapés tout au long de leurs études et jusqu’à l’insertion professionnelle, dans le cadre de la loi du 10 février 2005 et en collaboration avec les différents services de l’université (départements de formation, service scolarité, médical, …) ou extérieurs (MDPH, CROUS, …). Le RHSE développe également des actions de sensibilisation et de formation en direction de la communauté universitaire afin de favoriser plus généralement l’intégration des personnes handicapées. Un enseignement, « Handicitoyen », est également proposé à tous les étudiants de l’UPMC. Il a pour objectif de les sensibiliser aux handicaps grâce à des actions concrètes en lien avec les étudiants handicapés de l’UPMC et de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences citoyennes concernant la compensation des handicaps tout au long de la vie, notamment professionnelle.

L’implication de grandes entreprises

Un comité de ressources se réunit régulièrement pour apporter des réponses pragmatiques aux besoins des étudiants handicapés. Le soutien des entreprises partenaires (savoir faire concernant l’accompagnement des personnels handicapés, accompagnement des étudiants handicapés vers la vie professionnelle et financements complémentaires pour les demandes du RHSE) est un véritable plus. EDF S.A, engagée depuis plus de 20 ans en faveur de l’intégration des personnes handicapées, rejoint le partenariat et contribuera pour les deux prochaines années à apporter des solutions aux besoins des étudiants en situation de handicap en lien avec le RHSE.

Un accompagnement humain et financier plus efficace.

Pendant l’année universitaire 2009-2010, l’université a accompagné 252 étudiants handicapés, un chiffre en hausse de plus de 20% par rapport à l’année précédente et de 66 % en 5 ans. 80 % des étudiants en situation de handicap durable ont bénéficié d’un Plan d’Accompagnement de l’Etudiant (PAE) concernant le suivi des études, et/ou le passage des épreuves d’examen.

Les entreprises ont permis de doter l’université de matériels adaptés : imprimantes Braille, logiciels, amplificateur, vidéo agrandisseurs, tables… Des aides personnalisées d’urgence ont permis aux étudiants de suivre les enseignements dès la rentrée dans de bonnes conditions : ordinateurs, logiciels de compensation, aide auditive… L’embauche de contrats étudiants, sur ces fonds, a également permis au RHSE, d’une part, de faire face à l’augmentation du nombre d’étudiants et à la complexité des situations en maintenant un suivi de bonne qualité pour chaque étudiant et, d’autre part, de développer des projets innovants. Le taux de réussite des étudiants handicapés suivis a augmenté de 20%.

L’objectif de l’accord pour 2011 est de créer des liens avec des lycées d’Ile-de-France et d’opérer une véritable sensibilisation à l’insertion professionnelle pour les étudiants du RHSE. Plusieurs actions pour accompagner les étudiants dans leur entrée dans la vie professionnelle sont d’ores et déjà programmées :