Signature de la Charte « Transvilles pour Tous »

Veolia Transport Valenciennes, nouveau délégataire du réseau Transvilles, le Collectif Handicap Accessibilité pour Tous et le SITURV s’engagent pour rendre les transports en commun plus accessibles. Le 6 avril 2010, la charte « Transvilles pour Tous » sera signée par Jean-Christophe Gehin, Directeur de Veolia Transport Valenciennes, Pierre Houriez, Président du CHAT et Michel Quiévy, Vice-président du SITURV délégué aux personnes à mobilité réduite, et engage les trois parties à collaborer systématiquement sur les évolutions du réseau Transvilles afin de le rendre toujours plus accessible.