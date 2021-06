Sieste : Un ouvrage pour apprendre à la connaître et bien la pratiquer

Ecouter article Ecouter article





“Pourquoi la sieste” : La pratique et les bienfaits de la sieste en questions et en bande-dessinée

« Pourquoi la sieste » : C’est la question ouvertement posée cette bande dessinée originale qui étudie sous toutes les coutures la sieste, ses formes multiples et les différents motifs qui font qu’on peut la pratiquer. En bulles et en dessin, avec humour et philosophie… un ouvrage qui propose une balade dans les coulisses de la sieste. Au fil des pages, les lecteurs sont invités à suivre les aventures de Pierre, le personnage principal. Celui-ci enchaîne les découvertes sur l’intérêt de faire une pause, même courte, sur les différentes techniques permettant de s’endormir ou de reposer son corps et son esprit, ou encore sur les nombreux bienfaits de ce bref moment de détente salvateur.

« Qu’elle dure quelques minutes, une heure ou deux, qu’elle arrive à l’improviste devant le journal télévisé ou qu’elle soit organisée sur un transat, la sieste devrait être obligatoire. D’ailleurs, les spécialistes sont tous d’accord : elle est antistress, elle permet au cerveau de performer et elle apporte un regain d’énergie. Tout comme cette BD dans laquelle les auteurs ont tout donné pour tester et éprouver les différents types de siestes ! Un album reposant… sauf pour les zygomatiques !”

« Pourquoi la sieste », maître Roupillor, Bamboo éditions. Un cahier supplémentaire est inclus avec l’ouvrage afin de prolonger la réflexion et la mise en pratique. Pour en savoir plus ou pour vous procurer ce livre, rendez-vous sur le site de sa maison d’édition : https://www.bamboo.fr/