Siemens récompensé pour son produit SIWAY Handicap

La division Building Technologies de Siemens, leader sur le marché de la sécurité incendie, a reçu le 1er Prix de l’Innovation* catégorie Sécurité Incendie au salon Préventica 2012. Siemens a été récompensé pour son produit SIWAYTM Handicap, une solution d’alerte textuelle, vibrante et/ou vocale, destinée aux personnes déficientes auditives ou visuelles en situation d’isolement.

SIWAYTM Handicap permet aux personnes souffrant de déficiences auditives ou visuelles d’être prévenues du déclenchement d’une alarme incendie à tout moment, en tenant compte de la spécificité des locaux et de leurs différentes situations de handicap. Le système se compose d’un boîtier audio/texte et d’un bracelet-montre vibrant. Ces deux types de récepteurs embarqués peuvent être utilisés de manière complémentaire ou séparée.

Le système complet répond parfaitement aux modifications du Code du Travail dans les ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) en entrant dans l’aménagement des postes de travail, ainsi que celles du Règlement de Sécurité contre l’incendie et les risques de panique relatif aux Établissements Recevant du Public en permettant de rendre l’alarme perceptible.

Le système SIWAYTM Handicap est composé d’un serveur central, relié au système de sécurité incendie de l’établissement, et d’un réseau de balises émettant des fréquences radio. Lorsqu’une alarme est générée par la centrale incendie, elle active instantanément le serveur, qui relaie l’information, via les balises, aux récepteurs (boîtier et bracelet). Ces derniers reçoivent ainsi en temps réel l’alerte incendie et les consignes d’évacuation. Un pupitre simple d’utilisation constitue l’interface homme/machine. Outre l’activation et la désactivation des récepteurs, il informe l’exploitant des différents défauts pouvant survenir (défaillance des récepteurs, défaut du système, problème de connexion au serveur). Les personnes porteuses des récepteurs du SIWAYTM Handicap peuvent se déplacer librement dans l’ensemble des zones protégées, et bénéficient ainsi d’une réelle autonomie.

*Les Prix de l’Innovation Préventica ont été décernés par un jury de professionnels composé d’utilisateurs et de prescripteurs. Ils récompensent les meilleures innovations pour leur performance, fiabilité et capacité à améliorer les conditions de travail.