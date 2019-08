Sidaction fédère des chefs et des restaurateurs afin de préparer la 2e édition des « chefs solidaires »

Après le succès de la première édition des « Chefs solidaires », Sidaction met en place un comité de pilotage afin de préparer la seconde édition qui se tiendra en juin 2010. Des grands noms de la restauration ont répondu à l’appel de Sidaction : Eric Boonstoppel (Le Fouquet’s-Lucien Barrière), Jean-Pierre Coffe (Vivement Dimanche), Didier Delor (Le Bouledogue), Eric Guérin (La Mare aux oiseaux), Cyril Lignac (Cuisine attitude Le Quinzième), David Martin (Télématin). Ils devraient être rejoints prochainement par d’autres experts.

La première rencontre de ce comité est fixée au mercredi 23 septembre à 15H à Sidaction pour préparer la deuxième édition de l’opération « les chefs solidaires ».

Le 9 juin dernier une cinquantaine de restaurateurs en France ont participé à l’opération « Les chefs solidaires » organisée par Sidaction, en invitant les établissements de restauration à reverser à cette occasion 10 % de leur recette du soir à la lutte contre le sida.

11 000 euros ont ainsi été collectés. 50 % des fonds nets collectés ont servi à soutenir la recherche contre le sida et 50 % à des programmes de prévention et d’aide aux malades, en France et dans 31 pays en développement.

L’alimentation est importante pour toute personne touchée par le VIH/sida : nécessité de bien se nourrir, interaction entre alimentation et traitements…. Sidaction souhaite donc associer les professionnels de la restauration à la lutte contre le sida, pour qu’ensemble, nous soutenons les personnes touchées par le VIH/sida.

Cette rencontre a pour objectif de préparer la 2e édition des « chefs solidaires » en 2010 pour :

– Fédérer d’autres chefs

– Créer un rendez-vous solidaire de la gastronomie

– Inviter le public à venir de plus en plus nombreux

Line Renaud, vice-présidente de Sidaction et à l’initiative des « chefs solidaires », remercie par avance les restaurateurs qui vont rejoindre la chaîne de solidarité de la gastronomie française et « par ce geste solidaire, adresser un message d’espoir aux personnes vivant avec le VIH et aux chercheurs qui ont toujours besoin de plus de moyens ».

Sidaction est le premier soutien privé à lutte contre le sida en France. Chaque année, Sidaction collecte environ 18 millions d’euros. 50 % des fonds nets collectés soutiennent des actions de prévention et d’aide aux malades et 50 % à financer la recherche. Sidaction est la seule association de lutte contre le sida à soutenir la recherche en France.