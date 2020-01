Sidaction 2010: 4,15 millions d’euros de promesses de dons à 19H00 – AFP

PARIS, 28 mars 2010 (AFP) – Le Sidaction, destiné à récolter des fonds pour la lutte contre le sida, a recueilli 4.148.381 euros de promesses de dons dimanche à 19h00, selon les organisateurs, contre près de 5 millions d’euros l’année dernière. “Pour l’instant, on est à un million de moins” ce qui “est significatif”, a reconnu le directeur général de l’association Sidaction, Bertrand Audoin.

“L’écart (…) est en train de se réduire, il faut attendre minuit et demi pour voir si on sera vraiment beaucoup au-dessous, un peu au-dessous”, a-t-il déclaré dimanche soir à l’AFP.

Il a espéré que l’écart allait au moins “en partie se combler”, relevant que tout restait “ouvert jusqu’au 11 avril”. “Pour l’instant (…) on peut maintenir toutes les actions, si on arrive à remobiliser un peu plus les gens, on pourra ouvrir des nouveaux programmes”, a-t-il ajouté, s’inquiétant de la “désaffection des pouvoirs publics sur le sida”.

Ce Sidaction a eu lieu quelques mois après la vive polémique qui a opposé son président, Pierre Bergé, au Téléthon. Dans une tribune publiée dans Le Monde, M. Bergé avait accusé l’Association française contre les myopathies

(AFM) de “parasiter la générosité” des Français et suggéré “une générosité mieux répartie par des appels aux dons mieux coordonnés” entre organismes.

M. Audoin a contesté que cette tempête médiatique ait pu avoir un effet sur les promesses, invoquant plutôt l’effet de la crise économique. “Vu la situation globale d

e notre société, il n’est pas très étonnant que les gens donnent un peu moins”, a-t-il estimé.

Le Sidaction 2010 se déroule jusqu’à dimanche soir mais les dons peuvent être enregistrés jusqu’au 11 avril, en téléphonant au 110 ou par SMS en tapant DON au 33000 (SMS non surtaxé). Des dons peuvent aussi être faits toute l’année sur l’iPhone d’Apple (application gratuite), par courrier (Sidaction – 228 rue du Faubourg Montmartre, 75010 Paris) ou par l’internet (www.sidaction.org)

