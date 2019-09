Sidaction : 1er dans la lutte contre le Sida

En 2007, Sidaction a collecté plus de 18 millions d’euros. La générosité des donateurs au premier semestre 2008

permet d’envisager un niveau de collecte de plus de 20 millions d’euros cette année, en progression de plus de

12 % malgré le contexte économique. Cette générosité est sans précédent depuis la première année d’existence

de l’association.

En 2008, ce seront donc plus de 14,5 millions d’euros qui viendront soutenir des programmes de prévention, d’aide aux malades, d’amélioration de la qualité de vie et des soins, de recherche, en France et dans 29 pays en

développement.1

Malgré un contexte difficile, Sidaction augmente sa capacité de financement en 2008. Le Conseil

d’administration du 9 juillet dernier garantit l’intégralité des financements prévus en 2008.

Soutien à la recherche : 1,4 million d’euros

Commencer sa thèse de doctorat avec un financement Sidaction c’est possible ! Parce que les jeunes chercheurs

(doctorants et post doctorants) sont la relève de demain, Sidaction s’est engagée à les soutenir de façon significative. La décision du Conseil d’administration du 9 juillet dernier renforce cette stratégie, car pour la première fois, ces soutiens concernent 7 étudiants qui commencent leur thèse et s’engagent dans la recherche sur le VIH.

Les soutiens financiers aux jeunes chercheurs concernent également 7 doctorants en fin de thèse, 4 postdoctorants, un médecin et une pharmacienne. De plus, la deuxième vague de financements scientifiques de

Sidaction apporte son soutien à 8 équipes de recherche (450 000 euros).

Les domaines de recherche concernés par ces soutiens sont : la recherche fondamentale et appliquée (64 %), la

recherche clinique (11 %) et la recherche en sciences sociales (25 %).

Depuis le début de l’année, ce sont donc plus de 2,6 millions d’euros que Sidaction a décidé de consacrer à la

recherche.

Soutien 2008 aux associations françaises de lutte contre le sida : 61 000 euros débloqués en urgence

Ce soutien fait suite à l’impossibilité pour Solidarité Sida de continuer à soutenir cette année 10 associations

françaises et vont leur permettre en grande partie de répondre aux besoins d’urgence des malades qui vivent de

plus en plus dans une grande précarité.

Dès à présent, Sidaction lance les appels d’offres 2009 destinés aux associations en France. Cette politique de

soutien de Sidaction aux associations le plus tôt possible, leur permet ainsi de concentrer leur travail sur leurs

actions au plus près des malades et non pas aux recherches ou au suivi de financements publics et/ou privés.

Soutien aux associations africaines de lutte contre le sida : 121 000 euros

Deux domaines sont concernés par cette session de financements : l’aide aux enfants et notamment aux orphelins du sida (46 000 euros) et la mise en place de programmes en direction des hommes ayant des relations

sexuelles avec les hommes en Afrique (75 000 euros).

Bertrand Audoin, Directeur général de Sidaction se félicite de ces soutiens : « C’est la preuve que Sidaction

oeuvre au plus vite et au plus près des malades et des chercheurs. Avec plus de 11,4 millions d’euros versés en

2007, Sidaction est, non seulement la seule association de lutte contre le sida à soutenir la recherche, mais aussi

et de loin, le premier soutien privé à la lutte contre le sida en France.

Les soutiens financiers de Sidaction traduisent l’ampleur et la fidélité des donateurs à la lutte contre le sida. Qu’ils

en soient remerciés, ainsi que tous les partenaires, entreprises, médias… qui contribuent à faire de la lutte contre

le sida un combat de tous les jours ».

1 Rapport d’activité 2007 de Sidaction disponible sur www.sidaction.org