Sida : un documentaire pour trouver les mots

Francis Taptue et TFMEDIAS tournent actuellement « Le visage du silence », une série de témoignages de plusieurs familles vivant avec le VIH/SIDA sur les différents continents. Des contacts sont actuellement pris avec des témoins vivants en France, aux Etats-Unis, au Cameroun et en Thaïlande. Il est possible de voir sur le site Web www.levisagedusilence.com l’extrait du tournage en cours et l’avancée du projet.

L’objectif est de contribuer à parler, encore et toujours, de la vie avec le VIH/sida dans les différentes parties du globe. Malgré la trithérapie, malgré les progrès dans la prise en charge des malades, malgré les campagnes de communication autour de la maladie, le sentiment de honte est toujours là. De nombreuses personnes vivant avec le VIH/sida déclarent s’exclure d’office de la société, coupant souvent les liens avec leur conjoint, leur famille ou leurs proches parce qu’ils se sentent “coupable”.

Parce qu’aucune victime du VIH/sida ne devrait en plus, en plus de tout le reste, éprouver de la honte, parce que la parole est encore le meilleur remède pour vaincre cette “double peine”, ce documentaire apporte des mots pour apaiser des maux.