Sida : La fin de l’épidémie est-elle possible ?

La fin du SIDA est-elle possible ?

Tout le monde voudrait pouvoir y répondre par l’affirmative… François Bergoudo et Gabriel Girard, publient aux éditions Textuel un livre intitulé « La fin du sida est-elle possible ? ». Si cet objectif paraît utopique, au vu des multiples défis posés par l’épidémie, il est pourtant, selon les deux auteurs, au coeur des réflexions de la santé publique, des militants associatifs, des médecins et des chercheurs.

« L’objet de ce livre, écrit par deux acteurs et observateurs de la lutte est d’éclairer les enjeux contemporains de l’épidémie autour de quelques questions : où en est l’activisme sida, qui fut une figure majeure des mouvements sociaux des années 1990 ? Assistons-nous à une normalisation des relations patients/soignants et à une reprise du pouvoir par les médecins ? Quelle place reste-t-il pour la prévention hors d’un modèle pharmaceutique ? Qu’en est-il des laissés pour compte des avancées thérapeutiques ? Le sida est-il devenu une « maladie comme les autres » ? Au-delà̀ d’un certain triomphalisme biomédical, il faut redonner une place centrale aux inégalités sociales, aux libertés individuelles et aux droits humains dans la lutte contre l’épidémie ».

« La fin du SIDA est-elle possible ? », François Bergoudo et Gabriel Girard, éditions « Textuel », 15,90 euros.