Sida info service ouvre le 1er centre de santé sexuelle : « Le 190 »

Sida info service a élargi son activité de lutte contre le sida en ouvrant, le 1er décembre 2009, un centre de santé sexuelle. « Le 190 » propose une offre de prise en charge globale autour de la prévention, l’information, le dépistage, les soins et les suivis, dans le respect des orientations et des pratiques sexuelles de chacun.

Le 190 apporte une réponse concrète aux personnes vivant ou non avec le VIH, toutes celles dont la sexualité constitue un facteur d’exposition au VIH et/ou un obstacle à une prise en charge sanitaire classique, en proposant une prise en charge tant médicale que psychosociale, à la fois professionnelle et communautaire et en renforçant la prévention primaire et secondaire des usagers consultant pour des symptômes sexuels liés ou non à des IST. Le centre de santé sexuelle souhaite optimiser, chez les personnes exposées, le diagnostic de la primo-infection par le VIH, afin de réduire l’impact de l’épidémie au cours de cette période à très haut risque de transmissibilité.

Le 190 est un centre de santé agréé, et pratique à ce titre le tiers payant, reçoit les bénéficiaires de la CMU et de l’AME, et ne facture aucun dépassement d’honoraire. Toutes les prestations associées au suivi (conseil, consultations de psychologie, de sexologie) ne font l’objet d’aucune facturation. Une équipe médicale complète composée de généralistes, sexologues, dermatologues, psychiatres, épaulée par des conseillers communautaires issus du milieu associatif, assure un accueil du lundi au vendredi de 16h à 20h et le samedi de 10h à 14h.

Pour les informations complémentaires : www.sida-info-service.org