Sida: deux études pour évaluer l’intérêt de traiter encore plus tôt

Deux études cofinancées par l ‘Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) sont en cours, l’une en France, l’autre en Côte d’Ivoire pour savoir s’il faut commencer encore plus tôt le traitement antiviral contre le sida, estimé trop tardif par certains spécialistes dans les pays en développement. Le débat tourne autour du niveau sanguin des CD4, des globules blancs, marqueur de l’immunité et principale cible du virus, à partir duquel le traitement doit être entrepris. Les autorités sanitaires recommandent le plus souvent de commencer le traitement quand le niveau des CD4 descend en dessous de 350 cellules, voire jusqu’à 200, alors que le niveau normal est bien supérieur à 500.

Une étude sur 45.000 patients d’Europe et d’Amérique du Nord séropositifs , qui vient d’être publiée par la revue médicale Lancet, montre qu’un traitement antirétroviral plus précoce (entre 350 et 450) offre un bénéfice supérieur en termes de prévention du sida avéré et de décès. L’étude internationale (ANRS 142 Start: 4.000 patients prévus dont une partie en France) a pour but de savoir s’il faut commencer plus tôt le traitement (moins de 500 CD4/microlitre).

Deux groupes de patients

L’autre essai (ANRS Temprano) porte sur 2.000 patients en Côte d’Ivoire, dont un tiers a été recruté a ce jour, a indiqué l’Anrs à l’AFP. Il a pour but de comparer la morbidité (apparition de maladies ou non) entre deux groupes de patients, indemnes de tuberculose, dont l’un est mis sous traitement précocement (entre 350 et 500 CD4). Selon le Pr Jean-François Delfraissy, directeur de l’ANRS, “cet essai doit permettre de répondre aux questions que se pose aujourd’hui la communauté internationale sur le maintien ou non des recommandations actuelles de l’OMS pour les pays en développement. Celles-ci apparaissent à beaucoup insuffisantes en raison de la mortalité accrue observée chez les patients mis sous traitement beaucoup trop tardivement”.