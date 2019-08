Sida: arrivée en France de la trithérapie à prise quotidienne unique

L’Atripla, la première trithérapie anti Vih en un seul comprimé par jour arrive en France. Cette trithérapie est la recombinaison de molécules existantes. Mais la prise unique devrait faciliter le suivi du traitement, essentiel pour les malades. Autre nouveauté : il combine des molécules jusqu’ici fabriquées par deux laboratoires concurrents (Gilead et BMS).

Atripla a reçu son Autorisation de mise sur le marché (Amm) européenne à la fin 2007 et son remboursement et sa prise en charge par la sécurité sociale fin avril. Ce médicament ne concerne cependant pas tous les malades. Il peut être délivré aux patients déjà traités et chez lesquels le virus est indétectable dans le sang depuis 3 mois. En France, il pourrait concerner un quart des 120 000 séropositifs