Sida : accès facilité au test de dépistage rapide

Un Test rapide d’orientation diagnostique (Trod) détectant l’infection au Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) peut désormais être réalisé pour toute personne le souhaitant. Ce test concernait jusqu’alors les situations d’urgence.

Après avoir informé et avoir recueilli le consentement libre et éclairé de la personne intéressée, ce test est pratiqué au moyen d’un réactif détectant l’infection au VIH. Ce test peut être effectué notamment par un médecin, un biologiste médical, une sage-femme, un infirmier ou même un salarié ou un bénévole, non professionnel de santé, intervenant dans une structure de prévention ou une structure associative. En cas de Trod positif, le patient est invité systématiquement à réaliser, auprès d’un médecin ou d’un établissement ou service de santé, un diagnostic biologique de l’infection au VIH.

L’arrêté fixant les conditions de réalisation des Trod au VIH a été publié au Journal officiel du mercredi 17 novembre.