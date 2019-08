Avant d’être un spectacle, « Si Tom Sawyer m’était conté,… avec les doigts ! » est une philosophie, une réflexion incluant une démarche globale sur l’accès à la culture de tout un chacun. Passe-Muraille Asbl, en collaboration avec la Compagnie Enchantée, tente un pari audacieux confronter musicalité et surdité, la sonorité musicale, ses intensités, ses subtilités sonores et la personne sourde.

Après plus d’un an de travail, « Si Tom Sawyer m’était conté avec les doigts » est né. Ce spectacle a été créé en collaboration avec La Compagnie Enchantée, mis en scène, interprété et traduit en français par Julien Vanbreusseghem, interprété en langue des signes par Patrick Lemaire, interprété musicalement par Olivier Douyez et produit par Passe-Muraille, dirigée par Philippe Harmegnies, Président.

Ce spectacle original, surprenant s’est construit autour du postulat, du lien entre la musicalité et la surdité…Quel en est clé lien, mais les vibrations pardi !

“Si Tom Sawyer m’était conté avec les doigts” est un nouveau défi pour l’association, après les succès retentissant que provoqua à sa création le spectacle « Tu vois ce que je dis ? ».

Ce spectacle exceptionnel et expérimental est l’occasion de faire découvrir un travail théâtral sortant de l’ordinaire. Celui-ci est une pièce de théâtre ouverte à tous et accessible aux publics sourd et aveugle.

Une démarche d’inclusion

« Si Tom Sawyer m’était conté avec les doigts ? », avant d’être un spectacle, est une philosophie incluant une démarche globale sur l’accès à la culture de tout un chacun.

Cette philosophie intègre trois aspects essentiels pour une culture adaptée et accessible pour Tous :

– Accueil (Formation du personnel à l’accueil des PMR mini-formation à l’accueil des personnes sourdes, déficientes visuelles, etc…) ;

– Communication (Informer de l’accès aux déficients sensoriels,) ;

– Accessibilité (du lieu culturel, de l’évènement culturel, etc…).

La salle de spectacle est en effet équipée d’une boucle d’induction qui permet de résoudre le problème de bruit de fond, point faible des appareils auditifs. Les personnes équipées d’un appareil auditif peuvent ainsi mieux apprécier un spectacle.

La traduction et l’interprétation du texte en langue des signes, apporte une nouvelle dimension, une inversion des rôles qui enrichit ce spectacle et met en avant une communication gestuelle, parfois plus parlante qu’un long discours…

Les personnes déficientes visuelles ont également accès au spectacle. Grâce à la traduction en français et à la musique intégrée au spectacle, ils peuvent apprécier la représentation dans son intégralité.

Comment raconter Tom Sawyer en geste et en musique…

Tom Sawyer, c’est un univers, c’est un langage commun aux enfants depuis plus de 100 ans. Notre but n’est pas de raconter l’histoire mais de communiquer sur les émotions des personnages.

Pour communiquer nous avons nos sens : vue, odorat, toucher, goût et ouïe.

Un mot accompagné d’un geste est souvent plus clair, le geste exprime ce qu’il doit dire et ne ment pas, à nous de le rendre ambigu et poétique. A force de les entendre, les mots perdent leur sens alors pourquoi ne pas les « gestualiser ».

Il s’agit pour les interprètes de faire sentir grâce :

– aux vibrations (congas),

– à un univers sonore (un thème musical par personnage),

– aux bruitages (table à sons),

– aux gestes,

– aux verbes, ce que ressent le personnage.

