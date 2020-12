Si nous pouvons le faire, vous aussi !

Listen to this article Listen to this article





Il était une fois … c’est ainsi que pourrait débuter le récit de vie de Nancy et Nate Berger. Ce couple d’Américains éperdument amoureux mène une existence paisible. Il est dentiste. Elle dirige son cabinet depuis 15 ans. L’emprunt logement est presque remboursé, leurs deux enfants sont diplômés, pas de factures en suspens… « Une vie rêvée ! »

Un soir de décembre 1987, alors qu’ils rentrent chez eux après une visite chez des amis, Nancy alors âgée de 46 ans est frappée par un accident vasculaire cérébral. En seulement quelques mois, elle en fera cinq. Nate se jure que si sa femme trouve la force de survivre, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour la rendre heureuse. Miracle de la vie, Nancy s’accroche, s’en sort, mais son état est affecté. « Elle pouvait encore bouger la main gauche, marcher un peu, mais avait la capacité de réflexion et de raisonnement d’un enfant de trois ans », raconte t’il.

« Mettez la devant la télé, ça ne sera pas très amusant mais au moins ça l’occupera » lui conseille une équipe de neuroscientifiques en examinant Nancy quelques années après ses ACV. Le couple en décide autrement. Après un temps de réadaptation cognitive, ils choisissent de mordre la vie à pleines dents.

« C’est ainsi que nous avons voyagé à travers le monde, traversé les sept continents et visité autant de pays que je ne puisse les nommer sans un Atlas »souligne Nate. Chien de traineaux au Canada, rencontre avec un gorille dans une jungle d’Afrique, escale dans un désert arabe … Leurs aventures les conduisent parfois dans des situations cocasses. Riches de leurs expériences, ils auto-publient en anglais leur livret de conseils pour les voyageurs en situation de handicap, disponible gratuitement sur leur site internet www.disabledtravelersguide.com (lire encadré). Il a aujourd’hui 73 ans. Elle en a 71. Depuis l’Equateur où ils vivent désormais une partie de l’année, Nancy et Nate ont accepté d’échanger avec Handirect.

Comment a commencé votre série de voyages ?

Une fois que l’état médical de Nancy était stable, nous avons décidé de faire ce que nous pouvons, dès c’était possible. Nous n’avons pas attendu que nos enfants soient mariés ou que Nate soit à la retraite pour commencer nos escales. Et nous ne pouvions pas attendre car le temps file. Aujourd’hui, notre âge et notre condition physique ne nous permettent plus de faire des périples aventureux. Cependant, l’année dernière, pour notre cinquantième anniversaire de mariage, nous avons passé une semaine à Rio, embarqué pour une croisière de huit jours sur le fleuve Amazone avant de terminer notre escapade par un week-end à New-York où nous avons passé tous nos anniversaires ces vingt dernières années. Nous vivons maintenant entre les États-Unis et l’Équateur, ce qui nous permet de maintenir notre sens du voyage à l’étranger.

Qu’avez-vous fait de plus fou lors d’un voyage ?

Nous avons été dans de nombreux endroits où les populations locales n’ont jamais vu de personnes en fauteuil roulant. Selon le livre Guinness des records, Nancy est la première femme en fauteuil roulant à s’être rendue dans l’Antarctique à l’endroit où l’expédition Shackleton a été secourue dans le début des années 1900… Nous avons été applaudis plusieurs fois. Pas pour notre « folie » mais pour notre courage ! Les souvenirs sont multiples : nous nous sommes, par exemple, entassés dans un petit sous-marin pour nous approcher de la Grande Barrière de Corail à Cairns, en Australie. Lors d’un autre voyage, des centaines de gens nous ont pris en photo et nous ont filmés lorsque nous avons réussi à faire monter Nancy sur la Grande Muraille de Chine.

Selon vous, quels pays étaient les plus accessibles, les mieux équipés pour Nancy ?

Les grandes villes de tous les pays d’Europe occidentale offrent une accessibilité sophistiquée pour les voyageurs en situation de handicap. Les petits villages situés en dehors des sentiers battus sont ceux qui imposent les plus grand défis. Notre point fort est notre capacité à trouver des solutions rapidement dans des situations apparemment impossibles.

Comment avez-vous été accueilli par les locaux ?

Ce que nous constatons souvent, c’est la volonté des étrangers de faire tout ce qu’ils peuvent pour nous aider à réussir notre aventure. Nous avons rencontré de la curiosité et de la gentillesse dans le monde entier. Personne ne nous mis mal à l’aise ou n’a tenté de profiter de nous. Quand les gens nous voient, ils pensent : « Cela aurait tout aussi bien pu être nous ».

Quelles leçons avez-vous tirez de toutes ces expériences ?

Que l’esprit humain est indomptable, que l’on ne doit jamais renoncer à l’espoir, que le désir de faire le bien est dans les coeurs de tout le monde (dans certains cas, il est plus intense que dans d’autres…).

Si vous devez conseiller à quelqu’un un endroit à visiter, que lui diriez-vous ?

Vous devez vivre votre propre rêve. Si vous avez envie depuis longtemps de visiter un pays en particulier, foncez ! L’une des choses que nous conseillons de faire est d’examiner la raison pour laquelle vous choisissez tel ou tel endroit à visiter. Avez-vous un ancêtre Irlandais et le désir de découvrir d’où vous venez ? Avez-vous envie de contempler les animaux migrer à travers la Tanzanie et le Kenya ? Il peut être si difficile de se déplacer (en fonction de l’invalidité) qu’il est préférable d’avoir une véritable raison et envie de voyager. Nous sommes allés en Antarctique car c’est le dernier endroit sauvage sur Terre. Nous sommes allés voir les ours polaires dans l’Arctique car ils disparaissent rapidement. ,Nous nous sommes rendus sur la Grande Muraille de Chine car on nous a assuré que nous ne pourrions pas le faire et que cela représentait un grand défi pour nous. En l’absence de raisons particulières, nous choisirions l’Italie. Mais cette destination a tout de même une signification particulière pour Nate, car il dit souvent qu’il a eu une vie antérieure en tant que sénateur romain !

Un dernier message pour la route ?

Nous pensons que si nous pouvons le faire, vous en avez aussi le pouvoir. Nous voulons particulièrement insister sur la nécessité de vaincre la peur et de penser positivement, en termes de réussite. Il est important de ne pas s’apitoyer sur notre sors et de se concentrer sur ce que nous pouvons faire et non sur ce que nous ne pouvons pas.

Propos recueillis par Romain Desgrand