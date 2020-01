Should I stay or should I go ?

….. 3 jours de musique avec plus de 75 concerts confondant tous les goûts musicaux,

un site exceptionnel, presqu’île… forêt… étang…,

des rencontres… de l’échange… de l’art en veux-tu ? En voilà !

….mais…

quelles sont les conditions d’accueil ?

où dormir ?

que vais-je faire s’il pleut ?

si mon fauteuil se bloque dans la boue ??

Tant de questions qui finalement ont penché en faveur du « je reste » !

Et bien cette année, au bout de 20 ans de festivals, les Eurockéennes ont permis un plus grand dispositif pour accueillir les personnes handicapées.

Il était temps me direz vous !

Complètement d’accord…

L’essentiel étant que cela a existé !

Plusieurs associations ont porté ce projet :

• L’Association des Aveugles et Handicapés Visuels d’Alsace et de Lorraine (AAAL)

• 22 associations régionales et départementales membres de la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France (FAF)

• L’APF

A été mis en place un accompagnement des non ou malvoyants tout au long de la journée, les panneaux et programme des concerts en braille, avec quelques faveurs comme la présentation du relief du site et une navette spéciale.

La circulation des personnes ayant un handicap se passait en dehors de la foule… sur des routes bétonnées qui longent le site.

Pendant les concerts, des endroits protégés de la foule ont été aménagés.

Un stand a été également dédié à des opérations de sensibilisation et d’éducation du grand public (exposition de divers objets de la vie quotidienne des malvoyants, présence d’un médecin spécialiste…). Il était aussi proposé de se déplacer avec les yeux bandés et ainsi concrètement vivre les contraintes.

Des t-shirts imprimés en braille ont été offerts aux artistes avec une plaquette explicative … ce que, d’ailleurs a porté MOBY pour la fin des Eurockéennes.

Il ne vous reste plus qu’un an…….. et tranquillement avoir le temps de vous programmer une, deux … trois journées inoubliables à vivre au rythme de la musique.

Alors amies, amis porteurs d’un handicap ; à vos roues ! à vos cannes ! à votre enthousiasme ! Tous ensemble…

Or²