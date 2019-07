SFR sait faire !

A l’occasion de la 12e édition de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, du 17 au 23 novembre 2008, rappelle ses principaux engagements en matière de handicap.

Dans le cadre de son accord handicap, SFR a mis en œuvre depuis une dizaine d’années une politique active pour favoriser le recrutement des personnes handicapées (83 salariés handicapés actuellement en poste) ; aménager leur environnement de travail ; développer la collaboration avec le secteur protégé (1,6 millions d’euros de chiffre d’affaires auprès du secteur protégé en 2007) ; sensibiliser et former l’ensemble des collaborateurs et les managers au thème du handicap.

Preuve que le handicap n’est pas tabou chez SFR ; une vingtaine de reconnaissance de handicap sont enregistrées chaque année.

La société a également mis en place des contrats de professionnalisation Handipro, sans limite d’âge, pour donner une formation qualifiante aux métiers de la relation clientèle à des personnes handicapées. Dans le domaine sportif, deux collaborateurs de l’entreprise ont été sélectionnés aux Jeux Paralympiques de Pékin : Nantenin Keita et David Maillard.

Afin de développer sur le long terme la qualification et l’employabilité des personnes atteintes de handicap, SFR a également été à l’origine de l’Association ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés), qui a pour vocation de changer le regard des jeunes handicapés sur leur avenir professionnel : lever l’auto-censure, faciliter les relations avec le monde de l’entreprise, développer le tutorat …. Aujourd’hui ARPEJEH compte 12 entreprises partenaires, représentant des secteurs d’activité très variés et a reçu le soutien des pouvoirs publics.

L’Association ARPEJEH organisera sa première action terrain le 20 novembre prochain avec un atelier de découvertes des métiers.

En tant qu’opérateur, SFR facilite l’accès à la téléphonie mobile :

A travers ses services, SFR s’engage à faciliter la communication et l’autonomie des individus et notamment des personnes atteintes de handicap. En tant que signataire de la Charte pour faciliter l’accès des personnes handicapées à la téléphonie mobile, SFR propose :

– l’installation gratuite de logiciels de vocalisation ou de grossissement de caractères pour les personnes malvoyantes, en partenariat avec l’association HandicapZero

– des panels de tests portant sur chaque type de handicap, afin de déterminer les terminaux les plus adaptés (que l’on retrouve ensuite sur le site http://www.sfr.fr/infos-loisirs/solidarite/handicap/ )

– un journal en langue des signes disponible gratuitement sur le portail Vodafone live! pour les sourds et malentendants, développé en partenariat avec WebSourd.

SFR a également développé des services pour faciliter la vie au quotidien et la mobilité des personnes atteintes de handicap :

– le guide Handi-Cité: pour trouver depuis son mobile les lieux accessibles aux personnes handicapées moteur (cinéma, distributeurs automatiques, cafés, restaurants …) sur Paris, Nantes, Lille et Grenoble.

– le guide Handi-tourisme: pour les 4 types de handicap, ce guide mobile recense les lieux de tourisme et de loisir accessibles en Rhône-Alpes (en partenariat avec le Comité Régional de Tourisme de la Région Rhône-Alpes).