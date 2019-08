SFR obtient le « Label Diversité »

L’AFNOR vient d’attribuer le Label Diversité à SFR, après audit approfondi. Cette distinction est un signe de qualité qui valide l’engagement de toute l’entreprise contre les discriminations et pour l’égalité des chances. SFR est le premier opérateur de télécommunications à recevoir ce label, décerné pour une durée de 3 ans, après avis d’une commission spécialisée composée de représentants de l’Etat, de représentants d’organisations syndicales de salariés, de représentants d’organisations syndicales d’employeurs, de représentants de l’Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH) et de personnalités qualifiées.

Agir pour l’égalité des chances et contre toutes les discriminations sont des engagements forts que SFR poursuit depuis sa création. Parce qu’il sert près d’un Français sur deux et que ses clients reflètent la diversité, SFR est un bel observatoire de ce qui se fait en termes de diversité. Pour comprendre ses clients et leur proposer des services qui leur ressemblent, il est donc essentiel de penser diversité à l’intérieur de l’entreprise : recruter, développer, fidéliser des talents différents, exigeants, divers, atypiques, complémentaires, qui sauront leur parler. En signant la charte de la diversité en 2007, puis en formalisant sa candidature au label en 2010, SFR affiche sa volonté de diversifier ses sources de recrutement, de sensibiliser l’ensemble de ses collaborateurs à la non-discrimination, de faire reculer les discriminations, de garantir l’égalité des chances et de communiquer auprès du grand public pour que la volonté de l’entreprise de recruter les profils les plus divers soit connue. Cette volonté s’est illustrée par l’élaboration d’un plan d’actions interne ambitieux :

– formation des 2 000 managers de l’entreprise et des collaborateurs des ressources humaines en charge du recrutement ;

– information et sensibilisation de tous les collaborateurs à la non-discrimination via une campagne de communication interne « La diversité, on a tous à y gagner ! » portée par la présidence ;

– mise en place de processus RH qui ont pour seules règles la non-discrimination et l’évaluation des compétences (recrutement, accès à la formation, mobilité interne, rémunération) ;

– mise en place d’une alerte interne qui permet aux collaborateurs et aux candidats de faire connaître les éventuelles discriminations dont ils seraient victimes ;

– diversification des sources de recrutements, notamment à travers une campagne de recrutement d’apprentis réalisée en 2009 puis en 2010 avec le cabinet de recrutement associatif Mozaïk RH, expert de la diversité, pour faire connaître les offres SFR et recruter dans les universités et les quartiers de la politique de la ville ;

– communication auprès du grand public sur le recrutement des profils les plus divers (recrutement de collaborateurs handicapés, prise en compte de l’emploi des séniors, des publics les plus éloignés de l’emploi et des exigences d’égalité professionnelle entre hommes et femmes).