Sexualité: Tom et Léna dépassent les tabous

« Parce qu’on a tous besoin de connaitre notre corps, nos émotions et nos désirs, même lorsqu’on souffre de handicap ! » : Telle est la raison d’être de l’application numérique Tom et Lena dont la sortie est prévue pour 2017. Composée de jeux ludiques et de 50 mini dessins animés, cette application interactive racontera l’histoire de Tom et Lena, deux héros en situation de handicap qui grandiront et tomberont amoureux.

Elle s’adressera à trois tranches d’âge (6-12 ans ; 12-18 ans ; 18 ans et plus) et abordera 6 grands thèmes : « moi, mon corps, mes relations, mes sentiments, ma sexualité, autour de ma sexualité ». Les créateurs lancent un appel : « Pour s’exprimer, nos héros ne manquent pas d’idées, d’originalité et d’énergie, mais seulement d’un peu de moyens financiers !

C’est pourquoi ils font appels à vous pour les aider à lancer la production du premier épisode “pilote”. Ce petit bijou dans leur sac-à-dos, ils partiront ensuite à la pêche aux financements pour produire la totalité du projet. Avec de la passion, du travail et de l’entraide, vous pourrez découvrir leurs aventures en Janvier 2017 ».

En attendant 2017, vous pouvez déjà suivre Tom et Lena sur : http://tom-lena.tumblr.com.