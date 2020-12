Sexualité et handicaps pluriels

Listen to this article Listen to this article





Les origines de cette association remontent aux lendemains d’un congrès sur la sexualité et le handicap physique tenu à Genève en novembre 1986 (lui-même issu de l’année Internationale du handicap en 1981) et dont elles ont voulu poursuivre les conclusions et projets.

Cette association ne s’est jamais arrêtée de travailler depuis. Elle est composée de personnes concernées professionnellement et / ou personnellement par le handicap, faisant partie du milieu de la formation et des professions socio-médiales. Elle se fait l’écho des réflexions éthiques, des témoignages concrets sur les difficultés subtiles rencontrées par les personnes en situation de handicapes et leur entourage familial et / ou institutionnel lorsqu’il s’agit de vie affective, d’intimité et de sexualité. Elle favorise la formation spécifique à ce sujet, afin de permettre à un cercle toujours plus large d’adultes concernés de bénéficier des réflexions et des expériences de ses membres et permet d’apporter un nouveau regard dans ce domaine.

Elle a publié deux brochures utilisées comme outils d’information et de formation.