Sexualité et handicap : “Le lit des autres” aborde les tabous

“Le lit des autres” : un spectacle théâtral qui n’a pas peur des tabous

Du 6 au 8 novembre prochains, la Compagnie du Savon Noir présentera sa nouvelle création théâtrale : « Le lit des autres » à Eybens (38). Construite à partir d’un recueil de témoignages sur le thème sexualité et handicap, cette pièce de théâtre originale sera interprétée par une équipe de 7 comédiens dont 4 en situation de handicap. Le but sera d’évoquer les tabous sur l’amour, la sexualité, le couple et le respect de la différence de manière « drôle et décalée ».

« Au foyer de l’Albatros, les échecs amoureux de Monster, Macha et Séor, les plongent en pleine déprime. Ils décident de créer une école de l’amour pour échapper à la fatalité. C’est un immense succès. Toujours plus inventif, le groupe construit une embarcation extraordinaire qui portera l’étendard de l’amour libre jusqu’à l’océan. Ils sont arrêtés à Valence. C’est alors que leur procès commence. Qui sont réellement les accusés ? Des idéalistes naïfs ou des manipulateurs d’esprits fragiles ? Quel rôle les institutions et la société ont-elles joué dans ce drame ? ».

Créée en 2012, la Compagnie du Savon Noir crée des spectacles et des projets artistiques professionnels et amateurs. Elle a pour objectif d’aborder les problématiques sociales et sociétales, comme ici le thème sexualité et handicap, tout en soutenant la parole « de personnes que l’on entend insuffisamment dans l’espace public » avec des créations artistiques fondées sur des témoignages. La comédie « Le lit des autres » a été accueillie en résidence de création à l’Heure Bleue (Saint Martin D’Hères), à l’espace Paul Jargot (Crolles).

Pratique

Le lit des autres

Thème : Sexualité et handicap

Les 6, 7 et 8 novembre à 14h et 20h

Lieu : L’autre Rive, Eybens

Tout public à partir de 12 ans.

Chaque représentation sera suivie d’un débat.

Réservations : Par téléphone au 04.76.62.67.47 ou par mail : resaspectacle@ville-eybens.fr

Plus d’infos sur : http://www.ciedusavonnoir.fr/spectacles/lelitdesautres/