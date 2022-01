Sexualité et handicap à l'adolescence : « Un mètre vingt », une série dédiée.

Ecouter article Ecouter article

Vivre pleinement sa sexualité à l’adolescence et avec un handicap, c’est le rêve de Juana, que la série “Un mètre vingt” invite à suivre dans ses péripéties.

“Un mètre vingt”, c’est le nom de la série qui a été diffusée en décembre dernier sur Arte et qui est disponible sur Arte replay. Cette série bouleversante évoque le rapport entre sexualité et handicap à l’adolescence à travers le parcours d’une jeune fille de 17 ans.

Nous sommes en Argentine, à Cordoba, en 2018. Juana a 17 ans et vit avec un fauteuil roulant qui la fait évoluer à 1 mètre 20 du sol. Juana commence une nouvelle vie car elle arrive dans un nouveau lycée où, malgré une peur du rejet dû à son handicap, elle se lie d’amitié avec Julia et Efe. Juana se rend rapidement compte que ses deux nouveaux amis mènent un combat qui va rapidement la concerner elle aussi : une lutte pour obtenir des cours d’éducation sexuelle. En effet, la loi impose au lycée de proposer ce sujet dans ses enseignements mais le proviseur refuse fermement. La jeune fille observe son environnement et se pose petit à petit des questions sur sa sexualité. Elle se créé un compte sur un site de rencontres et va rapidement vivre un rendez-vous avec un garçon. Ce qui va d’autant plus la rapprocher de ses questions sur sa sexualité, malgré son handicap et son adolescence.

Cette série en 6 épisodes de 15 minutes est disponible en replay gratuit sur Arte.tv. Elle est accessible en 6 langues : français, allemand, anglais, espagnol, italien et polonais. Elle est tout naturellement disponible en version accessible pour les sourds et malentendants.

Une série bouleversante et inspirée d’une histoire vraie

« Un mètre vingt » est une histoire inspirée de la vie de la coréalisatrice et co-auteur de la série, Rosario Perazolo Masjoan. Ce qui permet une certaine précision dans la réalisation de la série. Mais cette dernière a une réelle visée : tordre les préjugés sur le handicap avec humour et pertinence. En effet, les six épisodes permettent de suivre le cheminement de Juana, non pas seulement dans son apprentissage sexuel mais aussi dans sa quête d’une place dans la société. Une place qu’elle se fait non seulement en assumant son handicap mais aussi en s’engageant politiquement sur des débats houleux dans une Argentine conservatrice. Parmi les combats de Juana, le droit à l’avortement, une loi qui ne sera adoptée qu’en 2020 en Argentine. Pour résumer, ce récit initiatique est un véritable hymne à la différence qui révolutionne la représentation et l’évocation des corps « hors normes » et du handicap. La série évoque également un sujet très important dans notre société actuelle : la sexualité des personnes en situation de handicap à l’adolescence. « Un mètre vingt » évoque une nouvelle fois ce sujet avec justesse, loin d’un voyeurisme vulgaire.

APF France handicap, partenaire naturel de la série

À noter qu’APF France Handicap, association française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches, est partenaire de la série évènement. En effet, « Un mètre vingt” met en avant de valeurs qui sont chères à APF France Handicap. Parmi elles, le droit à la vie affective, intime et sexuelle pour les personnes en situation de handicap », comme le déclare Pascale Ribes, présidente de l’association. De plus, le fait que cette série soit jouée, écrite et réalisée par des personnes en situation de handicap, en particulier des femmes, contribue à une plus grande visibilité et à une meilleure représentation de ces personnes dans les médias, un autre enjeu important pour APF France Handicap. Fer de lance de la lutte contre les discriminations, l’association présidée par Pascal Ribes voit tout naturellement cette série comme un vecteur de sensibilisation.

Lien pour visionner la série en replay : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021939/un-metre-vingt/

Tom VIGNALS