Sexualité en LSF : Des vidéos pour les jeunes sourds

Expliquer la sexualité en LSF pour les jeunes sourds

« Traiter de manière ludique, ouverte et sans vulgarité » le thème de la sexualité » : C’est la vocation de l’association suisse « Dans ton slip », qui propose une page Facebook et une chaîne YouTube sur lesquelles on peut suivre une série de vidéos sur la sexualité en LSF animées par Steven Derendinger, spécialiste en santé sexuelle et fondateur de l’association, et Natasha Lambelet Métraux, membre de l’association. Particularité : Toutes les paroles des deux protagonistes sont traduites en langue des signes françaises afin de rendre les vidéos accessibles au plus grand nombre.

« ‘’Dans ton Slip’’ s’adresse aux hommes et aux femmes sexuellement actifs/-ves et majeur·e·s (dès 16 ans) – quel que soit leur sexe, leur identité de genre ou leur orientation sexuelle », commente l’association.

Une chaîne de vidéos à découvrir sur YouTube et Facebook, en entrant le mot clé « Dans ton slip ».