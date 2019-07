Sésame, une bibliothèque numérique pour les aveugles et les malvoyants – AFP

PARIS, 23 mars 2010 (AFP) – La bibliothèque numérique Sésame, forte de 10.000 ouvrages accessibles aux aveugles et malvoyants grâce à des adaptations tactiles braille et auditives, prend un nouvel essor avec l’agrément du ministère de la Culture et participera pour la première fois au Salon du Livre. Au service des aveugles, malvoyants et autres personnes “empêchées de lire”, Sésame est la première bibliothèque numérique de prêt sur serveur informatique et sur CD-Rom, précise l’association du même nom dans un communiqué.

Les nouveautés littéraires sont diffusées en même temps que les livres pour voyants et le public concerné peut accéder à cette bibliothèque directement ou par l’intermédiaire des médiathèques, bibliothèques, réseaux institutionnels et maisons de retraite.

Sésame, qui a créé son serveur de livres numérisés sur internet en 2007 et compte aujourd’hui plusieurs milliers de lecteurs, a été agréé par arrêté ministériel en décembre 2009.

Auparavant, l’association avait discrètement devancé la transposition en France d’une directive européenne de 2001 sur les droits d’auteur, créant un droit à l’exception en faveur des déficients visuels et des personnes handicapées.

Elle a aussi profité de la révolution technologique qui rend désormais l’informatique accessible aux déficients visuels.

L’association propose trois collections: les Presse-Livres (textes numérisés et rassemblés chaque année sur CD-Rom), les Dico-Sésame (logiciels et dictionnaires) et les Vocalises (ouvrages lus par synthèse ou enregistrés par des lecteurs et réunis en albums thématiques sur CD-Rom).

L’association possède aussi un site sur lequel la rubrique “page à page”

permet de feuilleter les nouveautés parues en librairie. Celle de “poème en tandem” invite au partage de la poésie de manière interactive.

En dehors de ce monde virtuel, des cafés littéraires sont organisés à Paris, les auteurs venant rencontrer le public de Sésame qui est aussi le leur.

Cette année, Sésame sera présent au Salon du Livre de Paris, qui se tient Porte de Versailles du 26 au 31 mars, sur les stands du ministère de la Culture et des bibliothèques de Paris.

