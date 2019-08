Services à la personne : un secteur dynamique

La 3e édition du Salon des services à la personne, qui s’est déroulée les 19, 20 et 21 novembre 2009, a été l’occasion pour les acteurs du secteur de partager leurs innovations et toutes les initiatives visant à développer et professionnaliser un secteur toujours plus stratégique. Cette année, 250 exposants étaient réunis pour couvrir l’ensemble des besoins de 20 000 visiteurs. Au cœur de beaucoup d’échanges pendant le salon, la nécessité pour le secteur de continuer ses efforts de professionnalisation des structures prestataires et des intervenants.