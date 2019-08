Services à la personne : professionnaliser le métier

Chantal Dumas est responsable de l’agence lyonnaise de DOMIDOM, entreprise de services à la personne. Ouverte depuis septembre 2005, elle emploie une cinquantaine de salariés. Elle nous parle de son quotidien.

Handirect : Quel est votre rôle au sein de l’agence ?

Chantal Dumas : Je m’occupe du management de l’équipe, je suis en contact avec les bénéficiaires et les partenaires. Assistantes sociales, hôpitaux, caisses de retraite, associations de parents d’enfants handicapés…), je suis en lien avec tous les acteurs de terrain dans le domaine de la dépendance et du handicap. Je fais les visites d’évaluation avant sortie d’hôpital pour repérer au mieux les besoins de la personne et établir un plan d’aide le plus proche et le plus adapté possible à chacune d’entre elles. L’échange avec les assistantes sociales de l’hôpital et de la Maison départementale du Handicap est également très important. Il favorise le va-et-vient des informations. Ma fonction m’amène aussi à aller à domicile pour réévaluer les besoins. Il faut parfois réviser, à la hausse ou à la baisse, le nombre d’heures d’intervention des auxiliaires selon l’amélioration ou l’aggravation des cas.

H. : C’est important, ces visites à domicile ?

C.D. : Au domicile, on a une meilleure connaissance de la personne, de son lieu de vie. Il y a des choses que l’hôpital ne peut voir, ni estimer ni connaître. On approche la réalité au plus près et cela permet parfois d’ouvrir des droits qui n’ont pas été réclamés, par méconnaissance. J’aide à monter les dossiers. Cela fait partie de mon métier d’assistante sociale de voir et savoir ce qui peut être mettre en œuvre avec nos partenaires extérieur.

H. : Vous chapeautez 50 auxiliaires de vie. Le recrutement est-il difficile ?

C.D. : Il est difficile de recruter des personnes déjà formées et des personnes disposant déjà d’une expérience. C’est un métier peu valorisé vers lequel il est difficile d’attirer des volontaires. Les auxiliaires se sentent souvent dévalorisées par rapport aux personnels soignants. Il faut qu’elles fassent chacune l’apprentissage de l’autre. C’est une forme d’apprivoisement…

H. : Comment les aidez-vous ?

C.D. : Bien sûr, il faut encadrer les jeunes qui sont motivées. Pour pallier au manque de maturité, nous mettons en place un système de tutorat avec dix tutrices formées en interne. Elles accueillent leurs nouvelles collègues durant leur période d’essai ainsi que les stagiaires.

H. : Comment fonctionnent les agences ?

C.D. : Chaque agence a plus ou moins son propre fonctionnement, en accord avec le parcours de chaque responsable. Nous avons un siège social commun, un cadre de procédures communes mais des spécificités locales en termes de services et d’accompagnement. Certaines agences sont plus axées sur la dépendance, d’autres sur les besoins de confort. De par mon expérience personnelle et les réalités du territoire, l’agence que je dirige est tournée vers la dépendance.

H. : Comment voyez-vous l’évolution du métier ?

C.D. : Il va falloir revoir la démarche de formation et de qualification pour qu’elle s’adapte mieux aux besoins du terrain. Il faut que les employeurs donnent à leurs auxiliaire accès à la formation continue. Il faut aussi que les discours soient clairs sur ce qui est un métier à part entière et non juste une niche porteuse d’emploi afin de lui donner une vraie légitimité. Il existe déjà quelques diplômes, mais la légitimité doit plutôt venir de la reconnaissance des auxiliaires de vie par les médecins et les infirmières, sinon elles resteront toujours trop isolées. C’est aussi un problème politique : la dépendance donne droit à un certain nombre d’heures d’aide à domicile. Ces heures ne sont pas toujours suffisantes. Enfin, il faut admettre que le maintien à domicile a ses limites, même si c’est politiquement incorrect de le dire. Nous avons parfois affaire à des situations qui peuvent s’avérer dangereuses pour le bénéficiaire comme pour l’auxiliaire. Il y a des personnes qui ne peuvent rester à domicile. Je pense à des cas, où avec le vieillissement de la population, on a des parents de quatre-vingt dix ans et des enfants de soixante-dix, eux-mêmes handicapés !

H. : Le bénéficiaire a donc des droits mais aussi des obligations ?

C.D. : Pour ma part, je ne prends en compte que les compétences de mes auxiliaires et je refuse toute discrimination par les bénéficiaires. Cela arrive encore trop souvent mais on peut faire évoluer la personne et tomber les préjugés à 95% si l’on accepte de discuter. Les auxiliaires doivent nous parler de ces situations et le tutorat est très important en la matière. L’auxiliaire passe au moins une fois par semaine à l’agence et cela leur permet de discuter, de partager et pour nous, de faire le lien avec les familles. Il faut un lieu de parole sinon, on risque la démotivation et, à la limite, la survenue de maltraitance.