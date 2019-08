Services à la personne : “Les bénéficiaires n’ont plus de lisibilité”

Handirect : Quel est votre point de vue sur l’émergence du marché des services à la personne ?

Guillemette Fayet : Le public a perdu toute lisibilité sur ce qu’est aujourd’hui le maintien de vie à domicile, car il reçoit des offres tous les jours dans sa boite aux lettres lui proposant tout et n’importe quoi. Tout cela est devenu très anarchique. Même les grandes surfaces, les banques, les assurances proposent aujourd’hui des services à la personne. Que faut-il en penser ? Les bénéficiaires, actuels ou futurs, sont dans la confusion car même le fameux agrément qualité délivré par l’Agence Nationale des Services à la Personne qui garantit un éventail de prestation à un niveau de qualité, est délivré à toutes les structures. Cela ne veut plus dire grand-chose. Faire un choix n’est pas évident pour le bénéficiaire, car rien ne lui permet de trancher avec certitude. Les critères de choix passent par une information qui reste trop confidentielle. Alors comment faire ? La position de Main Tenir est claire, nous nous occupons de la dépendance de la plus faible à la plus importante.

H. : Comment vous distinguer des autres structures ?

G.F. : Dans le Rhône, le département a mis en place, depuis la loi 2002-2, un dispositif d’autorisation d’exercer pour les structures qui souhaitent, comme nous, prendre en charge les personnes dépendantes. C’est un préalable qui légitime notre place et nous donne droit à une grille de tarification, laquelle définit le niveau de prise en charge par le département des coûts hors remboursements légaux. Ce dossier de demande d’autorisation est très complet et très exigeant. Pour Main Tenir le passage par ce filtre s’est très bien déroulé car nous répondons à la norme AFNOR des services aux personnes à domicile NF-311 ainsi qu’aux règles générales de la marque NF et à la norme NF X 50-056. C’est un peu ardu, mais cela pour vous dire que nous ne sommes que très peu en France à avoir obtenu ce niveau de certification. Parallèlement, le département a mis au point sa propre charte qualité, nécessaire pour obtenir l’autorisation d’exercer et obligatoire pour l’exercice de la pratique.

H. : Que recommandez-vous aux personnes qui recherchent des services à domicile pour bien choisir leur prestataire ?

G.F. : Je leur recommande de bien se renseigner et, bien sûr, de faire marcher le bouche à oreille car lorsque des personnes sont satisfaites, elles le font savoir et c’est notre meilleure publicité. Nous travaillons en amont avec certains hôpitaux mais une fois sortie de ce cadre, les patients sont souvent livrés à eux-mêmes et doivent se débrouiller face au flot des propositions. Encore une fois, la communication fait défaut et il serait important que le département publie la liste des structures autorisées par lui. L’autre aspect, moins visible, mais très important, de la question, c’est le niveau de formation des intervenants, sur lequel il convient aussi de se renseigner. En plus de formations obligatoires que nos salariés doivent avoir suivi, nous leur proposons de nombreux modules de formation sur des aspects techniques ou humains, pour qu’ils soient au meilleur de leur métier.

H. : Quels sont les difficultés d’un secteur qui attire autant de monde ?

G.F. : L’un des premières difficultés de ce secteur, c’est le niveau des salaires qui est faible, car adossé au fond public. Ensuite, nous sommes quelquefois confrontés à des niveaux d’intervention qui ne requièrent que quelques heures par semaine et ce n’est pas très motivant pour les auxiliaires. Ensuite, c’est le faible niveau de formation initial des auxiliaires. Même si c’est pas grave au début, il est important qu’elles évoluent, par le biais de la formation ou la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE). Cette dernière option reste malheureusement encore assez difficile à réaliser. L’une des difficultés que nous arrivons doucement à gommer est celle de la mixité des intervenants car, jusqu’à présent, ce sont surtout des femmes qui interviennent. J’évoquais tout à l’heure le bas niveau des salaires du secteur ; la conséquence de cette situation, ce sont de plus en plus de revendications salariales…

H. : Comment se secteur est-il organisé en France ?

G.F. : Il y plusieurs grandes fédérations qui réunissent les différents acteurs du métier, mais ces fédérations sont assez immobiles. De notre côté, nous essayons de rencontrer régulièrement les autres grandes associations de la région pour partager nos expérience et nos soucis. Mais nous n’avons pas pour cela de stratégie commune.

H. : Vous ne pouvez quand même pas répondre à tous les besoins alors comment faites-vous ?

G.F. : C’est vrai que nous avons régulièrement besoin de faire appel à d’autres sociétés de services pour pouvoir exercer notre mission sereinement. Je pense, entre autre, à des sociétés de nettoyage, lorsque le domicile d’un nouveau bénéficiaire est particulièrement sale. Avec cette question, se pose aussi celle des limites de notre intervention et du maintien de vie à domicile. Plusieurs cas nous posent problème, notamment si le bénéficiaire d’une tierce personne à plein temps est un gros fêtard, sa tierce personne doit le suivre, avec toutes les difficultés et les risques que cela engendre ! Même si nos auxiliaires sont très tolérantes, quand et comment fixer des limites qui entraveront la liberté du bénéficiaire ? La question se pose aussi dans cas d’un maintien à domicile trop médicalisé. Est-ce vraiment la bonne solution ?

Propos recueillis par JMMC

30 ans d’expérience

L’association Main Tenir s’occupe du service de maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées. Depuis 1978, Main Tenir apporte à toute personne dépendante, quel que soient son âge et son état de santé, l’assistance physique et morale lui permettant de rester à domicile, dans son environnement familier et son cadre de vie habituel.

En 2007, Main Tenir à effectué plus de 280 000 heures auprès de 482 bénéficiaires :

– personnes âgées, pour plus de 65%, avec leurs pathologies associées au grand âge : cardiaques, cérébrales, Parkinson, Alzheimer,

– personnes handicapées adultes et enfants,

– personnes malades : cancer, HIV, sclérose en plaques etc.

266 intervenants à domicile travaillent actuellement à Main Tenir, dont 13 hommes.

Le plus jeune des bénéficiaires de Main Tenir est âgé de 5 ans, le plus âgé a 100 ans de plus, soit 105 ans.