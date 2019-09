Services à la personne : la CNSA au côté d’Handéo pour faciliter la vie en milieu ordinaire des personnes handicapées

Jusqu’au 31 mars 2013, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) s’engagent aux côtés de l’enseigne Handéo pour soutenir son programme Sésame destiné à faciliter la vie en milieu ordinaire des personnes handicapées. La CNSA le financera à hauteur de 612 000 €, soit 26% du montant total du programme.

Sésame, pour « SErvices Spécialisés pour l’Accompagnement à la Maison et à l’Extérieur », s’articule autour de trois actions ayant pour finalité d’aider à l’insertion en milieu ordinaire

(domicile, vie dans la cité, accompagnement au travail et dans les activités de loisirs) des personnes en situation de handicap et de soutenir leurs aidants.

· Accroître les compétences des intervenants à domicile en leur proposant des outils pédagogiques et des formations sur les spécificités liées au handicap. Par exemple, des guides de recommandation par type de handicap, des modules de formations expérimentés préalablement…

· Créer un label SAP-HandicapS et un référentiel correspondant, avec un double objectif :

– valoriser les services ayant fait l’effort de s’adapter aux spécificités des personnes en situation de handicap,

– donner une meilleure lisibilité aux personnes souhaitant avoir recours aux services d’un prestataire parmi l’offre disponible.

· Créer et développer des pôles ressources locaux qui rassembleront sur un même territoire les acteurs du handicap (associations, établissements spécialisés). La collaboration des services à domicile avec les pôles ressources permettra d’améliorer la qualité de l’accompagnement proposé aux personnes handicapées. Le programme Sésame prévoit de créer quinze pôles ressources locaux.

La convention est consultable sur le site de la CNSA.