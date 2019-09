Services à la personne : confiance et respect mutuel, fondement d’une bonne relation aidant-aidé

« Quand je suis chez moi, je peux me déplacer. Même seul, je peux sortir dans le quartier ». Agé de quatre-vingt ans, Mr Lacroix souffre depuis trois ans d’une hémiplégie très légère. Chaque jour, une auxiliaire de vie vient l’assister pour le lever, la toilette et l’aide à commencer la journée le plus confortablement possible.

Douze ans d’expérience

Valérie prend la parole : « Nous constituons un binôme vraiment stable, donc ça marche tout seul… Quand j’ai commencé à intervenir auprès de Mr Lacroix, il a fallu mettre en place une manière de travailler. » Forte d’une expérience de plus de douze ans, Valérie explique : « Rien n’est jamais acquis tout de suite. La relation n’est pas immédiate… » Une manière de voir qu’approuve aussitôt Mr Lacroix : « C’est bien normal, il faut que la relation s’établisse en confiance pour que tout se passe de façon satisfaisante. Entre nous, les choses se sont déroulées assez naturellement. Aujourd’hui, notre référence, c’est Valérie ! » A écouter discuter Mr Lacroix et son auxiliaire de vie, j’ai le sentiment qu’ils sont réellement heureux de se voir chaque matin. « Le rapport de confiance est tel que, oui, on est content de se voir. On va passer un moment agréable car on se connaît bien et on s’estime. » « Tout en faisant du bon travail et en étant professionnel » complète Valérie.

Créer un lien de confiance

Qu’attend-on attend d’une auxiliaire de vie ? Je pose la question. « C’est le degré de dépendance qui décide des relations entre le patient et les services à sa disposition. Il y a un lien de confiance qui se crée. » C’est la deuxième fois en quelques minutes que le mot est prononcé. Tout reposerait-il donc sur la confiance ? « Le contact initial n’est pas évident, précise Valérie. La toilette est un moment privilégié d’où peut naître la sympathie, voire l’amitié réciproque. L’échange, la conversation comptent beaucoup. On se raconte des deux côtés et je rentre dans son intimité en l’écoutant. Je réagis même aux mots qu’il emploie, cela peut me permettre de comprendre ou de ressentir certaines tensions et d’intervenir pour arrondir les angles dans la vie de la famille. J’inclus les couple dans mon travail, je prends toujours le temps de discuter avec Madame Lacroix, c’est très important de lui donner la possibilité de s’évader un peu et de penser à elle. De même, je connais les enfants et les petits-enfants et je leur donne des nouvelles lorsqu’ils appellent, je les rassure si je les sens inquiets. Je suis toujours en alerte pour observer et transmettre. »

Il faut être patient

On entend souvent dire que les auxiliaires de vie se sentent dévalorisées par rapport aux autres professionnels qui interviennent au domicile. Interrogée sur ses rapports avec les autres intervenants, Valérie explique : « J’ai d’excellents rapports avec le kiné. J’assiste à la séance, je vois ainsi le travail qu’effectue Mr Lacroix. Je pose des questions et j’apprends comment mieux positionner mon client.

Ces échanges sont très positifs. » Inversement, on peut se demander si le bénéficiaire lui-même, ne risque pas de se sentir en état d’infériorité. Sollicitée, Valérie répond sans hésiter : « Certains bénéficiaires mettent des barrières. Il faut comprendre qu’il y ait parfois des réactions d’agressivité, qui peuvent être dues à la maladie ou à l’isolement. Il faut être patient et il faut éviter que les gestes deviennent routiniers. C’est toujours un travail d’équipe et si j’aide Mr Lacroix, lui aussi m’aide dans la mesure de ses possibilités. J’essaie toujours de lui laisser la plus grande autonomie possible. » Une opinion que confirme Mr Lacroix : « Avec l’habitude, la relation qui s’établit est très agréable. Elle respecte mon environnement et mon intimité, pour ma part, je respecte son travail. »

Il se souvient : « Après cinq mois d’hospitalisation durant lesquels on a tout fait pour me redonner le maximum de mobilité, je suis rentré chez moi et l’on m’a dit « Maintenant, faites pour le mieux ! » « Le temps joue contre moi, poursuit-il, j’essaie de faire le mieux possible avec mes possibilités actuelles. Je veux juste que la situation se détériore le moins possible. » De retour à son domicile, une infirmière et une association interviennent. Les expériences se succèdent, pas toujours très satisfaisante jusqu’à ce que Mr Lacroix rencontre Valérie. « Il y a forcément un temps d’apprivoisement mutuel » commente t’il en souriant. « Avant elle, il y avait eu de nombreux changements inopinés, beaucoup de personnes pas très motivées. »