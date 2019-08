Services à la personne : chaque mot a un sens

Vous avez dit service ?

Parmi les synonymes du mot, on trouve, dans tous les dictionnaires, « aide », « assistance », « appui », « amabilité », « amitié » … ce qui explique qu’il soit souvent question « d’aide à la personne » et indique clairement que les choses se déroulent dans le cadre de la relation d’aide ; tout comme il en est de ce qui se passe dans tout contexte sanitaire et/ou social où des « aidants » agissent auprès des « aidés » .

Vous avez dit personne ?

Cela indique clairement qu’il s’agit, dans toutes actions exercées à domicile ou en institution, de prendre, dans chaque cas, en considération d’abord la personne qui est en difficulté (malade, handicapé, dépendant …) et de « faire connaissance » pour mieux comprendre ses véritables besoins. S’attaquer d’emblée à ses déficiences, placées au premier plan, risque de mettre la personne au deuxième plan, de « ne voir que la maladie » et pas le malade (*).

Une remise en cause fondamentale doit s’opérer dans les pratiques d’aide à la personne, que ce soit à domicile ou en institution, même « court » ou « moyen séjour » et à plus forte raison « long séjour ». Cette remise en cause est déjà en cours, toutefois, la base, déterminante, du changement, n’apparaît pas encore clairement à tous.

La formation de tous ceux qui ont vocation de s’occuper des autres (soignants, thérapeutes divers, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, accompagnants …) a toujours été fondée sur les différences entre les aidants et les aidés, compte tenu de la définition même de la relation d’aide.

En général, une relation d’aide est ce qui se passe entre deux personnes dont l’une détient quelque chose qui manque à l’autre, lorsque la première fournit à la seconde de quoi combler ce manque. En simplifiant à l’extrême, se trouvent donc en présence un « riche » et un « pauvre », un « nanti » et un « démuni », un « fort » et un « faible », un « donneur » et un « receveur ». Réputée relation d’aide, la relation soignant-soigné se définit en terme d’aidant (le soignant) et d’aidé (le soigné). L’accent est donc mis sur le déséquilibre entre celui qui a et celui qui n’a pas : des forces, du savoir, de l’argent, du pouvoir discriminatoire et décisionnel. Les jeux sont faits à l’avance.

La base de toute démarche formatrice devrait prendre d’abord en compte les ressemblances qui existent entre les aidants et les aidés : la nature humaine et ses rouages relationnels de base.

ON CONSTRUIT SUR LES RESSEMBLANCES en reconnaissant les différences et en intégrant leurs apports.

Il s’agit d’apporter un autre regard sur les relations humaines et de les analyser non plus uniquement en termes de raison et d’approche intellectuelle mais à l’aide des ressentis. DE LA SORTE, ON MET EN PLACE LE FONDEMENT INDISPENSABLE A TOUTE ACQUISITION PRATIQUE ET TECHNIQUE QUI TRAITE DE L’HUMAIN.

C’est de ce qui précède que le concept de « relation d’aide » peut s’enrichir et trouver son véritable sens.

En matière relationnelle, il importe de commencer par s’observer soi-même. Cela mène à mieux se connaître et se comprendre, et partant, mieux approcher l’autre et les autres.

Prendre une distance, se pencher sur soi sans complaisance, permettra d’apprendre à déceler les prémices de ses mécanismes relationnels propres, déclencheurs potentiels de réactions et de manifestations particulières qui interagissent dans la communication avec les autres.

Comment un aidant pourrait –il tenir compte des vrais besoins de l’aidé et œuvrer à y répondre, sans être attentif à la manière dont lui-même gère ses besoins propres ? Comment trouverait-il les solutions adaptées à la personnalité de l’aidé sans utiliser l’apprentissage qu’il aura effectué en s’occupant de soi ?

Cet apprentissage se fait en exerçant une véritable présence à soi (l’esprit) et en soi (le corps), en distinguant clairement ses sensations, ses sentiments, la validité de ses pensées et les résultats de ses actions. Les mots clef sont attention et vigilance. Il s’agit de se servir pleinement de ses cinq sens pour

VOIR et REGARDER grâce à la VUE

ENTENDRE et ECOUTER grâce à L’OUÏE

SENTIR grâce au TOUCHER, à l’ODORAT et au GOÛT.

Ce qui lui permettra de prendre en compte l’interaction moi-l’autre issue des ressentis de chacun des deux, manifestés aussi bien verbalement que non verbalement.

En somme, dans le face à face aidant-aidé, de personne à personne, l’aidant se doit d’être là avec les qualités humaines de sa personne et avec les compétences de son statut.

Romola SABOURIN

Fondatrice de L’école des 5 sens

(*) Nous savons tous qu’en milieu hospitalier, il vaudrait mieux parler de « Madame Dupont, chambre 12, qui souffre d’appendicite aigue » et non de « l’appendicite du 12 ». Et pourtant …

Ecole des 5 sens :

Le rôle et l’importance des 5 sens dans les relations professionnelles et personnelles.

La particularité de la pédagogie sensorielle repose sur l’ expérimentation approfondie du toucher, de l’odorat, du goût, de l’ouïe, de la vue et du rôle que les 5 sens jouent dans la communication et sur la réflexion personnelle à partir des découvertes faites sur soi-même afin d’améliorer la qualité de la relation d’aide.

L’école propose une formation, à l’issue de laquelle, les stagiaires sauront ajuster leurs compétences personnelles à l’efficacité de l’équipe, mieux gérer le stress et prévenir l’épuisement professionnel.

Les stages se font sont en 2 jours à Paris

– 1° degré : sensibilisation au fonctionnement des 5 sens dates 2009 : 19 et 20 janvier, 14 et 15 mars, 28 et 29 septembre, 21 et 22 novembre

– 2° degré : approfondissement de chaque sens ouvert aux personnes ayant suivi un 1° degré

Des stages en établissements sont aussi possibles.

Thèmes abordés :

Les 5 sens « dans la relation d’aide et d’entraide », « pour l’accueil en structure d’hébergement », «pour réaliser un projet en commun », « pour soigner en gériatrie », « pour la confusion mentale », « pour l’accompagnement en fin de vie », « pour la relation d’aide à domicile », « pour la voix et les mots », « pour entendre, écouter, comprendre », « pour le stress dans tous ses états ».

L’école des 5 sens.

Contact : 06 72 39 62 53 E-mail : fbarnay.ecoledes5sens@orange.fr

Site : www.5sens.com